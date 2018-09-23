T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Geniş haber) - Arnavutköy'de 50 dönüm makilik alan yandı

   Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY  Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü

23 Eylül 2018 17:33

 

 Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY  Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Sazlıbosna Barajı Taşlıbayır mevkiinde saat 12.00 sıralarında yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekiplerinin  müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerinin de müdahale ettiği öğrenildi.  Olayda yaklaşık 50 dönüm makilik alan yandı O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis yangının neden çıktığını araştırmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SOLAKİSTANBUL DHA ARNAVUTKÖY  Sazlıbosna BarajıBarajı TaşlıbayırYangınıArnavutköyHadımköyYangına Orman Bölge MüdürlüğüOlaydaPolisFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24