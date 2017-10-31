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(Geniş haber) - "Atatürk'e hakaret davası"nda Mustafa Armağan'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

 Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, (DHA) GENEL Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısında  kaleme aldığı yazı dizisinde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği iddia edilen Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

31 Ekim 2017 19:58

 Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, (DHA) GENEL Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi\'nin Mayıs sayısında  kaleme aldığı yazı dizisinde Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret ettiği iddia edilen Mustafa Armağan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasını ertelemedi.

MUSTAFA ARMAĞAN BERAATİNİ İSTEDİ

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Armağan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Mustafa Armağan, Anayasa\'nın 26. ve devam eden maddeleri tarafından basın özgürlüğünün teminat altına alındığını belirterek, “Dergideki yazılan hususlar eleştiri kapsamında dahi değildir.  Tarihi bir belge yazının dayanağını oluşturmaktadır\" dedi. 1926 yılından beri bu yazının tekzip edilmediğini savunan sanık Armağan,\'“2007 yılında basılan bir kitapta bu mektuba yer verilmiştir. 2007 yılında basılan kitap hakkında herhangi bir dava açılmış değildir\" ifadelerini kullandı.

Armağan,  “Yazı bilgilendirme ve tarihe ışık tutma manasında değerlendirildiğinde kırıcı bir üsluba yer verilmiş değildir\" ifadelerini kullandı. Son sözü sorulan  Mustafa Armağan beraatini istedi. 

CEZA ERTELENMEDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme Mustafa Armağan\'ı \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Armağan\'ın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmediği için hapis cezası ertelemedi. 

ARMAĞAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Dava bittikten sonra adliye önünde açıklama yapan Mustafa Armağan, Türkiye\'de tarihe hizmet eden bir yayın yaptıklarını ifade ederek, belgeleri olduğu gibi yayınlamanın suç olduğunu öğrenmiş olduğunu belirtti. Kendi adına değil Türkiye\'nin geldiği nokta adına buna üzüldüğünü söyleyen Armağan,  “Latife Hanım da yargılanmıştır. Latife Hanım\'ı yargılayan mahkeme olarak da tarihe geçmiştir mahkememiz. Bunu da bütün Türkiye böyle bilsin\"  dedi. Mahkemenin verdiği cezayı kabul etmediklerini ifadeden Armağan “Biz hakikatin peşindeyiz\" diye konuştu.

\"SUÇ KASTI İLE HABERİN YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR\"

İddianamede, \"Şüphelinin 1926 yılında yayınlanmış yabancı bir gazeteyi ve bir yazarın kitabını referans göstererek tarihi belgeye dayanmayan  adeta dedikodu şeklindeki bilgileri okurlarını ve kamuoyunun  dikkatini habere çekmek amacıyla büyük puntolarla verdiği Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, ömrü savaş meydanlarında geçmiş, tüm dünyanın tartışmasız  kabul ettiği büyük bir asker ve devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk hakkında itibarsızlaştırmaya yönelik suç kastı ile haberin yapıldığı anlaşılmıştır\" ifadelerine yer veriliyordu. İddianamede şüpheli Mustafa Armağan\'ın \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. 

(FOTOĞRAF)

 

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