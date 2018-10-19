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(Geniş haber) - Beylikdüzü'nde toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) Beylikdüzü'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı

19 Ekim 2018 18:49

Alper KORKMAZ - İstanbul (DHA) Beylikdüzü\'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi 3 saat sonra kurtarıldı.
Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi\'nde bir site önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan Mustafa Demirkol\'u kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Beline kadar toprağa gömülen işçi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası saat 14.30\'da kurtarıldı.  Sedyeye konulan Mustafa Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü.
Demirkol\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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