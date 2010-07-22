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Geniş ailede oyuncu değişikliği

Reyting rekortmeni dizisinin yeni kadın başrolünü Rojda Demirer canlandıracak.

22 Temmuz 2010 03:00

T24 - Reyting rekortmeni dizisinin yeni kadın başrolünü Rojda Demirer canlandıracak. 

 “Melekler Korusun” dizisinin çekimlerini geçen hafta tamamlayan Demirer, “Geniş Aile”nin yeni bölümlerinde Zuhal Topal’ın oynadığı Şükufe’yi değil, bambaşka bir genç kızı oynayacak. Ufuk Özkan ve Fırat Tanış’ın aynı kız için savaştığı dizide Demirer, mahallenin yaşam tarzına son derece zıt olan bir karakterle ekibe katılacak. Dizinin iki başrol erkeğinin canlandırdığı Cevahir’le, Koyu Bilal de bu kez bu güzel ve modern kızın peşine düşecek.

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