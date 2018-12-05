Genetik mutasyona uğrayan keseli sıçan sosyal medyada Pikachu'ya benzetildi

Avustralya'nın Melbourne şehrindeki bir hayvan sığınağına teslim edilen keseli sıçan sosyal medyada gündem konusu oldu. Uğradığı genetik mutasyon sebebiyle tüyleri sarıya dönüşen keseli sıçanı birçok sosyal medya kullanıcısı Pokemon çizgi filminden Pikachu'ya benzetti. Sığınak, keseli sıçana Pikachu ismini verdi.

Sputnik International'da yer alan habere göre keseli sıçanın uğradığı genetik mutasyon vücudundaki melanin üretimini azaltıyor. Melanin üretiminin yetersizliği ise Pikachu'nun tüylerine altına çalan bir sarı rengi veriyor.

Keseli sıçanın renginin sarı olması ise onun doğada yaşamasını zorlaştırıyor, çünkü Pikachu saldırgan hayvanlardan saklanmakta zorlanıyor. Pikachu'nun doğada yaşaması tehlikeli olduğu için yaşamına sığınakta devam edecek.