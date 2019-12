Teknolojik gelişmeler, kök hücre nakilleri, kök hücreden organ üretme çalışmaları, yapay kalplerin neredeyse gerçeğine benzer üretilebilecek olması "Gelecekte kalp hastalıkları bitecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Ünlü kalp cerrahları, 2020 yılını ve 'kalbimiz'i masaya yatırdı...



Günümüzde kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişi kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Uzmanlar 2015 yılında bu sayının 20 milyonu aşacağını söylüyor. Dünya ortalamaları arasında Türkiye'nin durumu da her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemizde her yıl 207 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.



Son yıllarda yaşanan büyük teknolojik gelişmeler, "Gelecekte kalp hastalıkları bitecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını araştıran İlaç ve Sağlık Dergisi FARMASKOP, ilginç sonuçlara ulaştı. İşte Bugün gazetesinde yayımlanan haberdeki ünlü kalp cerrahlarından 2020 yılı değerlendirmeleri:



Her şeyi kontrol edemeyiz



Prof. Dr. Çetin Erol: Belki kalp hastalıklarının bir kısmı kalkacak ama yaşlanmaya bağlı olarak birtakım problemler ortaya çıkacak gibi görüyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde diyabet ve obezite artıyor. Ve bakıyorsunuz ki yine aynı noktaya gelmişiz. Her şeyi kontrol altına alamıyoruz. 2020 yılına geldiğimizde bu kez de yaşlılığın getireceği problemlerle karşılaşacağız.



Genetik kalp yolda



Prof. Dr. Oktay Ergene: 2020 yılında kalp hastalıkları bugüne göre biraz daha azalmış olacak. Hipertansiyonun günümüze kıyasla daha iyi kontrol altına alınabileceğini tahmin ediyoruz. Bilgisayarlı tomografilerin çok gelişmiş halleri kullanılıyor. Tabii bu sayede direk total vücut taramalarını da kolay yapıyor olacağız.



Kalp yetersizliği artacak



Prof. Dr. Muzaffer Değertekin: Sigara kampanyalarının çok iyi gitmesinden dolayı kalp damarlarıyla ilgili kalp krizi azalacak ancak uzun dönemde biraz da yaşlanmayla birlikte kalp hastalıkları ve kalp yetersizliği gibi ciddi problemler ortaya çıkacak.



Önemli bir değişiklik olmayacak



Prof. Dr. Giray Kabakçı: 2020'de çok önemli bir değişiklik olacağı kanısında değilim. Hipertansiyon için aşı gibi bazı önemli gelişmeler muhakkak olacaktır. Önemli bir hasta grubunda hipertansiyonu önleme konusunda belirli aralıklarla tekrarlanacak aşı etkili olacak. Tedavi amacıyla kullanılan stentlerin kullanım sayısı azalacak. Fakat damardan verilen ilaçlarla geriletemeyen sert lezyonlar için stentte ihtiyaç duyulacak.



Devrimsel uygulamalar



Prof. Dr. Ömer Kozan: 2020 yılında kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde uygulamalar devreye girecektir. Bugün girişimsel yöntemlerle tedavi ettiğimiz kalp ve damar hastalıklarının çoğu ilaçlarla tedavi edilecek. Birçok ilaca rağmen kontrol altına alamadığımız hipertansiyon hastalarına genetik ya da aşılama yöntemleriyle tedavi olanağı sağlanacaktır.



Toplumun önemli kesimini etkileyen diyabet sorun olmaktan çıkacak, kalp nakilleri fonksiyonel mekanik kapaklarla yapılacaktır. Gelişmiş ülkelerin savaşlar yerine bu araştırmalara maddi destekleriyle tedavi olanakları daha hızlı devreye girecektir.