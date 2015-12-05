Genetik hafıza mümkün olabilir mi?

Danimarka’da uzmanlar, insanların çocuklarına genleriyle birlikte deneyimlerini de aktarıp aktaramadığını araştırdı. Araştırmaya göre incelenen spermlerde deneyimlere göre farklılaşma belirlendi.

Cumhuriyet’in haberine göre bir babanın deneyimleri ile çocuğunun biyolojik yapısı arasındaki ilişkiyi bulmak için sperm moleküllerini inceleyen araştırmacılar, bu moleküllerin çevresel etkilere yanıt verip vermeyeceklerini inceledi. Araştırmayı yürüten Dr. Romain Barres ve meslektaşları 10 obez ve 13 sağlıklı erkekten sperm örnekleri aldı. Obez erkekler kilo verdikten sonra bu kişilerden tekrar sperm alan uzmanlar bunları tekrar inceledi.

Sperm bilgi taşıyor

Sonuç olarak obez erkekler zayıfladığında spermlerin moleküler yapılarının da farklılaştığı ve çevresel etkilere tepki gösterdiği gözlemlendi. Böylece spermin potansiyel olarak babanın sadece genlerini değil bu günlerin farklı hayat deneyimleri ile değişmiş hallerini de aktarabileceği sonucuna vardılar. Fakat araştırma küçük çaplı ve yalnızca sperm örnekleri üzerinde yapıldığı için kesin bir sonuca varılamadı.