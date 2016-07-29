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Dünya

Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salındı

Zika virüsünün yayılmasını engellemek için ortaya çıktığı belirtilen proje için bazı çevreciler, yeterli araştırmanın yapılmadığını öne sürüyor

29 Temmuz 2016 14:45

Karayip Denizi'nde yer alan Cayman Adaları'nda zika ve diğer virüslerin yayılmasına ol açan sivrisineklerle mücadele etmek için genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salındı.

Sivrisinek Araştırma ve Kontrol Ünitesi (MRCU) ve İngiliz biyoteknoloji şirketi Oxitec tarafından yapılan açıklamada, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin Grand Cayman Adası'nın batı sahilinde salıverildiği belirtildi.

 

Zika virüsü 2015'te 46 ülkede etkili oldu

 

NTV'de yer alan habere göre, açıklamada bölgenin deng humması ve chikungunya virüsünün yanı sıra zika virüsünün yayılmasında ana faktör olan Aedes türü sivri sinekler için "sıcak nokta" olduğu bildirildi. Proje kapsamında, doğaya salınan genetiği değiştirilmiş, ısırmayan milyonlarca erkek sivrisineğin dişi sivrisineklerle eşleşmesiyle meydana gelen yavruların erişkin olmadan ölmesi ve böylece üremenin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bazı çevreciler ise projenin yeterli araştırma yapılmadan başlatıldığını düşünüyor.

Dünya Sağlık Örgütünün 15 Haziran tarihli son verilerine göre, zika virüsüne 2007-2016 yıllarında 60 ülkede rastlandı. Virüs, salgın şeklinde bu ülkelerin 14'ünde 2007-2014 yıllarında görülürken, 2015 başında 46 ülkede ilk kez salgın şeklinde etkili oldu.

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