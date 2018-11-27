Genetiği değiştirilmiş ilk bebekler Çin'de doğdu

Sibel Deniz/ İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Çinli bir bilim insanı, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu doğduğunu iddia etti.

Shenzhen Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bilim insanı He Jiankui çocuk sahibi olmak isteyen yedi çift için embriyolarda genetik değişiklik yaptığını, bunlardan bir tanesinin başarılı bir hamilelik sonrası ikiz sahibi olduğunu ve bu ikizlerinde HIV hastalığına karşı doğal olarak dirençli olduğunu belirtti.

Henüz doğruluğu kanıtlanmamış olan bu gelişme, tıp çevrelerinden gelen geniş çaptaki kınamayla karşılaştı.

Guardian haberi “ Eğer doğruysa bu bilim ve etik konuları için köklü değişiklikler demektir. Bu tarz gen düzenlemeleri, DNA’daki değişikliklerin istenmeyen uzun süreli sonuçlarla gelecek nesile aktarılması korkusu sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde yasaklanmıştır” ifadeleriyle duyururken haberi ilk yayınlayan MIT Technology Review dergisinde “Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doğumu hem Çin hem Jiankui için müthiş bir tıbbi başarı olurdu, fakat bu beraberinde tartışmaları da getirecektir. Çünkü bazı kesimlere göre bu genetik hastalıkları önleyecek yeni bir tıp formu olarak görülürken, bazı kesimlere göre de gelişmeler, tasarlanmış bebekler için riskli bir durum olarak ve yeni bir öjeni (sağlıksız ceninlerin ayrıştırılıp, sağlıklı ceninler yetiştirme akımı) formu olarak görülüyor” denildi.

MIT Technology Review’in haberine göre, Jiankui’nin iddiasının bağımsız bir doğrulamasının bulunmaması, bu çalışmasının uzman kişilerce inceleneceği herhangi bir dergide yayınlanmaması ve çalışmasının amacını ve potansiyel risklerini katılımcılara net bir şekilde açıklayıp açıklamadığı bilinmemesi, Jiankui’nin mesleki uygulamasını nasıl yürüttüğü hakkında sorular yaratıyor.

Buna karşın, bugün Hong Kong’da devam eden gen düzenleme konulu uluslararası konferans sonrası konuşan Jiankui kendi çalışmasını savunarak, “Bunun sadece bir ilk olması sebebiyle değil aynı zamanda bir örnek teşkil etmesi açısından büyük sorumluluk hissediyorum. Toplum bundan sonra gen düzenleme konusunda ne yapılacağına karar verecektir” dedi.