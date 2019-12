Generalleri fişlemişler

Veli Küçük’ün evinde ele geçirilen bir belgede aralarında generallerin de bulunduğu birçok subayın, “Kürt Alevi”, “Kumar ve paraya aşırı düşkün” şeklinde fişlendiği ortaya çıktı.

Ergenekon soruşturması kapsamında Veli Küçük’ün evinde ele geçirilen ve iddianame eklerine konulmuş bir belgeye göre, çeşitli yolsuzluk olaylarına karıştıkları iddia edilen, aralarında generallerin de bulunduğu birçok subayın, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’e şikâyet edildiği ortaya çıktı.

Subay olduğu anlaşılan “1881-Avşar” kodlu kişinin imzasıyla yazılan rapor, “Emir ve görüşlerinize arzederim” ifadesiyle bitiyor. Raporda, bazı generaller ve üst düzey kamu yöneticileri hakkında “Kumar düşkünü, parayı çok sever” gibi notlar düşülmüş.



‘Paşa göz yumdu’



Küçük’e hitaben yazılmış, “Kırk Asırlık Türk Yurdu Hatay-Jandarma Kurmay Albay Y.Ş.’ye Yapılan Komplo” başlıklı raporda, o dönem Elazığ’da bulunan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral E.E. hakkında da bazı iddialar var.

Buna göre E.’nin İskenderun’da görev yaptığı dönemde, bölgenin zenginlerinden “Nusayri” kökenli “Zelluh”larla güçlü ekonomik bağları var. Raporda, şu iddialarda bulunuluyor: “Buradaki her türlü kaçakçılıktan elde edilen para yıllık 3.5 milyar dolar civarındadır. Bunların yurda girişlerini kontrol eden mekanizmaların başında İ.Ş. albayın koordinasyonunda, İl Jandarma Alay Komutanı Albay F.K., ilk geldiğinde temiz olan ancak daha sonraları ekibe dahil edilen şu anki yardımcısı Yarbay M.Y., İstihbarat Yüzbaşı R.T. ve İl Emniyet Müdürlüğü’nden Ş.C. bulunmaktadır. MİT’in bunlardan habersiz olması düşünülemez bile, ancak MİT bu ekibin dışında durmaktadır.”

Raporda dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral A.E.’nin da ekibin faaliyetlerinden haberdar olduğu fakat başının ağrımaması için göz yumduğu iddia ediliyor. Raporda şöyle devam ediyor:

“(E.’nin) Buradaki olaylardan haberdar olmaması mümkün değildir, 2004’te Kuzey Irak’tan yurdumuza getirilen hurdaların arasında yerleştirilmiş yüzlerce kiloluk patlayıcı maddelerle ilgili raporu ilettiğimizde, bize ‘İl jandarma’dan bir yıldır bana bilgi gelmiyor, bundan ben de rahatsızım’ demek zorunda kalmıştır. Fakat bizim verdiğimiz yüzde yüz doğru bilgiye rağmen Paşa maalesef müdahale etmemiş ve patlayıcıların Adana ve Mersin’e kaçırılmasına sebebiyet vermiştir.”



Herkesi fişlemişler



Raporda “Kişi Analizleri” başlıkta bölümde özetle şu bilgiler yer alıyor:

1- Serinyol Jandarma Er Eğitim Alayı Karargâh Bölük Komutanı Yüzbaşı M.A.: “Malatya doğumlu, Kürt orijinli Alevi kökenli bir subay. Görev yerinde uyumsuz, verilen vazifeleri savsaklayan bir tip.”

2- Hatay İl Jandarma İstihbarat Komutanı Yüzbaşı R.T.: “Kaçakçılarla para ilişkisi nedeniyle zorunlu olarak iki ay önce emekli edilen Yüzbaşı T., Nusayrilerle olan kadın ve para ilişkisi, şebekelerin işlerinin takibi ve bunlardan alınan paraların alt kademedekilere dağıtımından sorumlu.”

3- İl Jandarma Alay Komutanı F.K.: Menfaat şebekelerine göz yumarak çıkar sağlamaktadır. Kendisinin ve diğerlerinin payını dağıtmakla sorumlu.”

4- İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Yarbay M.Y.: “Geldiğinde buradaki ekip tarafından kabul görmemiş hatta Antakya Harbiye’de dövdürülmüştür. Sonraları ekibe dahil edilmiş.”

5- Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral A.E.: “Başının ağrıyacağını anlayan Paşa, bu işi kökten halletmenin yolunu tam terfi öncesi Albay’ı (Y.Ş.) sindirmek hedefini gütmüştür.”

6- Jandarma Kaçakçılık Daire Başkanı Albay C.Y. (Baron lakaplı): “Desteklerini esirgememektedir.”

7- Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurul Başkanı Kurmay Albay H.İ.: “Kumar düşkünü, paraya aşırı düşkün.”

8- Jandarma Personel Daire Başkanı Tuğgeneral C.Ç.: “Fethullah Gülen’in dünya görüşüyle gizli gönül bağı var. Buna uygun tipteki kişilerin terfilerinde hassas davranmakta.”

9- MHP İl Başkanı Ş.Ç. ve ağabeyi T.Ç.: “Hatay’da ciddi karanlık işlerin merkezindeler. Para kazandıran her türlü legal ve illegal alanlarda parmakları vardır. Bu işleri yaparken de Albay İ.Ş., Albay F.K., Yüzbaşı R.T. ve Ş.P. ile çalışmaktadır.”

10- Hatay Emniyet Müdür Yardımcısı Ş.C.: “Emniyetteki organizatörlerden birisi. Ciddi illegal çevresi ve ilişkisi var. Asker-Emniyet ayağını organize ediyor.”