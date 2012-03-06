Generallerden Obama’ya: İran’la savaşa hayır de

T24- ABD Başkanı Obama’nın “İsrail’in arkasındayız” mesajının ardından Amerikalı generaller gazete ilanı ile başkanlarına “savaşma” diye seslendi. Obama ise İsrail Başbakanı ile dünkü görüşmesi öncesinde desteği yineledi ama savaş son seçenek dedi

Milliyet'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a olası bir müdahaleyi konuşmak için ABD’ye gittiği gün, Amerikalı generaller Başkan Barack Obama’yı gazete ilanı ile “savaşa hayır demesi” için uyardı.

Amerikalı generaller Washington Post gazetesine verdikleri tam sayfa ilanda, “Sayın Başkan, ABD ordusu dünyadaki en heybetli askeri güçtür. Fakat her meydan okumanın askeri bir çözümü yoktur. Biz ya da müttefiklerimize saldırı olmadıkça, savaş son seçenek olmalıdır. Cesur askerlerimiz sizden onları zorlukla dolu yola göndermeden önce tüm diplomatik ve barışçıl seçenekleri tüketmenizi bekliyor. Nükleer silahlı bir İran’ı önlemek haklı olarak sizin önceliğiniz ve kırmızı çizginiz. Neyse ki, diplomasi henüz tükenmedi ve barışçıl çözüm hala mümkün. Şu anda askeri bir harekat sadece gereksiz değil aynı zamanda hem ABD hem de İsrail için tehlikeli. Sizi İran’la savaş seçeneği baskısına direnmeniz için uyarıyoruz” dediler.

Generallerin mektubunun Obama, Netanyahu’yu ofisinde ağırlayacağı gün ve İsrail yanlısı olarak bilinen lobi grubu AIPAC’te yaptığı konuşmadan bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

Tüm bu gelişmeler sonrasında dün Netanyahu ile Obama Beyaz Saraya’da bir araya geldi. Buluşma, kulislerde Netayahu’nun İran’a askeri saldırıyı konuşmak geldiği için iddiaları arasında gerçekleşti. İki liderin uzun sürecek görüşmeler öncesinde basına konuşan Obama, “ABD’nin her zaman İsrail’in arkasında olacağını” dile getirirken yine kendisinin gerek Netanyahu’nun sorunu diplomatik yollarla çözmeyi tercih ettiklerini söyledi. İsrailli yetkililer ‘destekten’ memnun olduklarını söyledi.

Obama AIPAC konuşmasında, “İsrail’in soykırımı inkar eden, İsrail’i haritadan silmekle tehdit eden bir devletin elinde nükleer silah olmasını hoşgöremeyeceğinı” dile getirmişti.