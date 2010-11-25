Generaller neden açığa alındı?

T24 - Cumhuriyet tarihinde bir ilk kez kullanılan yetki ile açığa alınan ve aralarında PKK’nın Gediktepe baskını sonrası Erdoğan’a siperde brifing veren Tümgeneral Gürbüz Kaya’nın da olduğu üç general açığa alındı.



Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan'ın bugün (25 kasım 2010) yayımlanan 'Üç general yargıya gitme cezası' adlı yazsı şöyle:





ÜÇ GENERALE YARGIYA GİTME CEZASI



Mutlaka yanıt verilmesi gereken, kilit soru şudur: Neden şimdi?

Üç general neden şimdi açığa alındı?

Bakanlar yetkisini kullandı, her şey yasalar çerçevesinde yapıldı sözleri kesmez.. Kimseyi tatmin etmez..

Bu olay; askeri vesayetin beli kırıldı, sivil otorite gücünü gösterdi gibi cilalı sözlerle açıklanmaya kalkılırsa -ki bu yönde çok yorum okuyacağız, dinleyeceğiz - bu aklımıza hakaret olur!..

Ayıp olur!..

Efendim bu üç general hükümeti devirme planı içindeydiler, haklarında açılmış dava var, bu sebeple açığa alındılar gerekçesi de inandırıcı olmaz..

Niye mi?

Çünkü..

2003 yılında, balyoz adlı hükümeti devirmeye yönelik planın yapıldığına ilişkin iddianame temmuz ayında çıktı.. Dava açıldı..

Aradan beş aya yakın süre geçti, bakanların aklı başına yeni mi geldi?

İçişleri Bakanı da..

Milli Savunma Bakanı da..

Başbakan da beş ay niye beklediklerini açıklamak zorundalar..



* * *



Balyoz davasında sadece bu üç general suçlanmıyor ki..

196 sanık var.. Büyük kısmı da muvazzaf.. Görev başında..

Öyle eften püften görevlerde değiller..

Mesela; Kuzey Deniz Saha Komutanı var, Güney Deniz Saha Komutanı var.. 6. Kolordu Komutanı var, 8. Kolordu Komutanı var..

Korgeneraller, tuğgeneraller, tümgeneraller, amiraller, albaylar, binbaşılar var..

Var oğlu var..

Hiçbiri açığa alınmadı, hepsi görevinin başında..

Neden sadece bu üç general..

Ve neden şimdi..



* * *



Nedenine geçmeden önce bir soru daha soralım..

Bu üç general ağustos ayındaki YAŞ toplantısında emekli edilmedi.. Terfi de ettirilmediler ama bir üst rütbenin uhdesinde olması gereken yerlere vekâleten atandılar..

Misal, Tümgeneral Helvacıoğlu, korgeneral kadrosundaki göreve vekâleten atandı..

Başbakan da..

Milli Savunma Bakanı da ses çıkarmadı.. Onay verdiler..

Eee, ağustostan bu yana, 2.5 ayda ne değişti!..



* * *



Ne değiştiğini söyleyeyim.. Üç general terfi ettirilmedikleri için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtı..

Davayı kazandıkları için dün açığa alındılar..

Üç general yargıya gittikleri için cezalandırıldılar..

Meselenin hepimizi ilgilendiren boyutu budur..



* * *



İktidarın her kararına boyun eğmeyene, biat etmeyene, hakkını arayan, yargıya başvurana ceza verilecekse..

Fatura kesilecekse, ne demokrasiden ne de hukuktan bahsedebiliriz..

Bunun adı; keyfi yönetim olur!..



* * *



Tarihten biliyoruz.. Keyfi yönetimler çok tehlikelidir, o ülkenin vatandaşları için ıstırap vericidir, korkutucudur..



Dilerim; hükümetin dört dörtlük gerekçesi vardır..

MHP’den çok önemli adım!

Dünkü harala gürele arasında çok önemli bir gelişme oldu..

Gözlerden kaçan, kaçmasa bile günün baş döndürücü akışı içinde yankı bulamayan bir gelişme..

Türkiye için çok önemli bir adım atıldı..

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çakmaklı, KCK davasında tutuklu olanlara hukuk adına sahip çıktı..

KCK davasını biliyorsunuz; aralarında belediye başkanlarının da olduğu bine yakın kişi PKK’nın şehir örgütünü oluşturmaktan tutuklu..

MHP, işte bu tutukluların hakkını savundu..

Çakmaklı demiş ki; çoğu belediye başkanıdır, bunları tutuklu yapmak dünyanın en büyük zulümlerinden bir tanesidir.. İnsanlık ayıbıdır..

Ne diyelim..

Helal olsun..







