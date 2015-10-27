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Ekonomi
Deutsche Welle

General Motors 1,4 milyon aracı geri çağırdı

Araçlarını geri çağıran üreticilere bir yenisi daha eklendi. ABD'nin önde gelen otomobil üreticilerinden General Motors 1 milyon 400 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

27 Ekim 2015 21:40


General Motors (GM), geri çağrılan araçlarda yağ sızıntısından kaynaklanan yangın çıkabildiğini açıkladı.

Hatalı araçların 1997 – 2004 yılları arasında üretildiği belirtilirken, büyük kısmının ABD, geri kalanların ise Meksika ve Kanada'da trafiğe çıktığı kaydedildi.

Hatalı araçlarda son 6 yılda çıkan yangınlarda 19 kişinin hafif şekilde yaralandığı, can kaybının olmadığı belirtildi.

Hatalı kontak tertibatı skandalı

GM'in ürettiği bazı araçlardaki hatalı kontak tertibatının 124 kişinin ölümüne yol açtığı ortaya çıkmış, GM ABD'li yetkili kurumlara 900 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Fiat Chrysler de yaklaşık 141 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Yetkilere göre, Ram modeli pick-up'ların arka aksındaki hata, tekerleklerden birinin sürüş sırasında araçtan ayrılmasına neden olabiliyor.

Yine Fiat Chrysler tarafından üretilen SUV sınıfındaki Jeep Cherokee'de klima sistemi kablolarının egzoz manifolduna yakınlığının yangına neden olabildiği belirlendi.

Japon üretici Toyota da cam açma kapama düğmesindeki bir sorun nedeniyle geçen hafta 6 milyon 500 bin aracı geri çağırma kararı almıştı.

Milyonlarca araç geri çağrıldı

Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yıllarda milyonlarca araç hatalı hava yastıkları nedeniyle geri çağrılmıştı. Takata şirketine ait hava yastıklarının patlayarak metal şarapnel saçtığı ileri sürülüyor. Kusurlu airbaglerden ötürü 6 kişinin öldüğü, 100'ü aşkın kişinin yaralandığı ileri sürülüyor.

Takata'nın hatalı hava yastıkları en çok Honda'yı etkiledi. Ancak Honda'nın yanı sıra BMW, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru ve Toyota marka araçlar da geri çağrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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