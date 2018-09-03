General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı: Türk malı teknoloji ürünleri rekabeti, fiyatları aşağı çekecek

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, yerli cep telefonu markalarına rağbetin arttığını söyledi. Dövizdeki yükseliş nedeniyle Türk markalarının değerinin daha iyi anlaşılacağını savunun Yaman "Türk malı teknoloji ürünlerinin rekabeti, fiyatları aşağı çekecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar üzerine, ABD’li Apple markasının boykot edilmesini söylemişti. Ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli bilgisayar işletim sistemlerinin kullanılması için altyapı çalışması başlattıklarını duyurdu.

Aydınlık’tan Murathan Demirkıran'a konuşan Sebahattin Yaman, "Fiyat açısından ithal ürünlerle aramız ciddi oranda açılmıştır’’ dedi. Türk mühendislerin başarısına dikkat çeken Yaman, "Türk malı teknoloji ürünlerinin rekabeti, fiyatları aşağı çekecektir" dedi.

Yaman'ın söyleşisi şöyle:

General Mobile’ın hikayesini sizden dinleyebilir miyiz...

TELPA öğrencilik yıllarımda kurulmuş, 1994’te şirket haline gelmiş, 25 yıldır sektörde olan bir şirket. Önce alt bayi olarak başladı, devamında toptancı, distribütör, ana dağıtıcı oldu ve şu an üretici kimliğinde. Her geçen süreçte ödülleri toplayan bir şirket aslında. General Mobile ile yolları, 2012’de kesişti. 2012 yılında yüzde 60’ını, 2013’de de yüzde 40’ını alarak şirketin tamamını satın almış olduk. Türkiye’ye getirerek patent enstitüsüne kayıt ettirdik. Bugün General Mobile yüzde yüz Türk markası ve şirketidir.

"Başka ülke markasını üreten kiracıdır"

Telefon ekranlarını dünya genelinde üç firma üretiyor...

Markalar kendi donanımlarını üretmiyor. Örneğin Apple’ın kendi ürettiği tek bir parça yoktur. Tamamen tedarik zincirinden temin ediliyor. Dizaynını, yazılımını kendisi üretir. Birincisi; önemli olan marka değeri, bir ülkenin milli markalarının olması gerekir. İkincisi; bu ülkede tasarlanıp, bu ülkede yazılımının geliştirilmesi ve üretilmesi değerli bir şey. Eğer siz başka ülkenin markasını üretiyorsanız kiracı gibisinizdir. Bir gün yeri gelir o hakları elinizden alırlar. Biz öncelikle milli markalar oluşturup onun üzerine üretim yapmalıyız. Bugün 52 tedarikçimiz var, 18’i Türk. Hedefimiz bir buçuk yılda en az yarısını Türk tedarikçisi yapmak. Örneğin cihazlarımızın ana kartını Türkiye’de üretiyoruz. Bugün cihazların parça girdilerinin bir kısmı ithal de olsa, önemli girdilerde Türk mühendislerinin payı var.

Ürettiğiniz cihazlarda yer alan Türk mühendislerin hangi başarısı öne çıkıyor?

Türk babayiğitleri bulup üretimi Türkiye’ye taşımak zorundayız. En büyük hedefimiz üniversitelerle işbirliğini tesislerimize taşımak. Telefonunuzda birçok uygulamanın yazılımı var. Biz uygulama alanında şirketlere destek veriyoruz, üniversitelerde sınıflar kuruyor, genç mühendislere daha fazla uygulama yazılımı yapma şansı kazandırıyoruz. Mühendislerimizin yaptığı yazılımlar 33 ülkede hayat buluyor. Sadece Türkiye’de değil birçok avrupa ülkesinde tercih ediliyoruz. Bizim iç kaynaklarımızda yaptığımız altı farklı uygulamamız var. Sadece kendi cihazlarımızda değil başka markalarda da kullanılacak formatta.

Üniversitelerle işbirliğimiz var dediniz. Kalifiye eleman yetiştirmek için hangi girişimleriniz oldu?

Koç, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Boğaziçi Üniversitesi’yle işbirliği halindeyiz. Mühendislerimiz uygulamanın nasıl geliştirileceğine dair buralarda eğitimler veriyor. Google ile birlikte android yazılım akademisi kurduk. 600 gençle burada bir eğitim yaptık, android nasıl yapılırı anlattık. Eğitim sonucunda 120 uygulama ürettik. Cihazlarda testlerini yaptık.