Hafter, Şam'da büyükelçilik açtı; Türkiye'ye karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

Libya'da Trablus hükümetine savaş açan General Halife Hafter güçleri, Şam'da büyükelçilik açtı. Tören sırasında 'Türkiye'ye karşı verilen savaşta birlikte mücadele etme çağrısı' yapıldı.

Trablus hükümetinin doğu güçlerini temsil eden General Halife Hafter, Suriye'de büyükelçilik açtı. Hafter güçleri, Suriye hükümeti ile diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açmak için birkaç gün önce protokol imzalamıştı.

Şam'da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim heyeti arasında yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve 'başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği' aktarıldı.