General Dostum'un korumalarına tecavüzden 5 yıl hapis cezası

Afganistan Yüksek Mahkemesi, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdül Raşid Dostum'un 7 korumasını, Dostum'un siyasi bir rakibini "kaçırıp tecavüz etmek" suçlarından 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Salı günü mahkeme kararını açıklayan Afganistan Yüksek Mahkemesi'nin Sözcüsü, aynı olayda "işkence yapmak" ve "cinsel istismarda bulunma emri vermekle" suçlanan Dostum hakkında mahkemenin bir karar verip vermediğini ise yanıtsız bıraktı.

Özbek kökenli General Dostum kendisine yönelik suçlamaların ardından Türkiye'ye gelerek ülkesini terk etmişti. General Dostum'un Mayıs ayında tedavi için Türkiye'ye geldiği bildirilmişti.

Dostum'a yöneltilen suçlamalar

Dostum, 2016 yılının Kasım ayında kendi partisine mensup politikacı, Jowzjan'ın eski valisi Ahmet Eşçi'yi önce kendisi dövmek, ardından korumalarına dövdürtmek ve akabinde de kaçırmak ile itham ediliyor. Olayın Afganistan'da bir buzkaşi turnuvası sırasında meydana geldiği, Dostum'un siyasi rakibini daha sonra rehin alıp korumalarına tecavüz etmeleri emri verdiği öne sürülüyor. Dostum tüm bu suçlamaları reddediyor.

Afganistan'daki iç savaşta kuzeydeki askeri birlikleri komuta eden Dostum'a daha önceleri de insan hakları ihlallerinde bulunduğu yönünde suçlamalar yöneltilmişti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı General Dostum ve korumaları hakkında dava açılması, Kabil'de şaşkınlık yaratmıştı. Afganistan hükümet içindeki yolsuzluk ve çok sayıda resmi görevlinin adının karıştığı insan hakları ihlalleri iddiaları ile sık sık gündeme gelse de ülkede sorumluların mahkeme önüne çıkarılması nadir yaşanan bir durum olarak kabul ediliyor.

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