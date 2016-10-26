General-Anzeiger: Sanatçılar barışı hedefliyordu

Alman Dışişleri Bakanlığı Ermeniler için bestelenen, Dresden Senfoni Orkestrası'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda seslendirmeyi planladığı "Aghet” konserinin iptal edildiğini açıkladı. Die Landeszeitung adlı gazetenin konuya ilişkin yorumunda şu satırları okuyoruz:

“Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Recep Tayyip Erdoğan önünde eğilip bükülmesi olgunluktan uzak olunduğunu ortaya koyuyor. Bu, her iki taraf için de geçerli. Ne kadar diplomatik cambazlık yapılsa da bir kere ipler kopmaya görsün, daha sonra onu yeniden sağlamlaştırmak zor. Federal Meclis'in ipleri koparacak adımı atarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin imhasını soykırım olarak nitelendirmesi doğruydu. Zira -diğer argümanlar bir yana- bu soykırımda Almanya da sorumluluk payı taşıyordu. Türk hükümetinin olgunluk gösterip karanlık geçmişi ile hesaplaşamaması utanç verici. Öte yandan mülteci krizi nedeniyle Türkiye’ye Avrupa’nın sınır bekçisi olarak bir dokunulmazlık statüsü bahşediliyor.”

Aynı konuda General-Anzeiger gazetesinin yorumunda ise iptal kararının üzücü olduğunun altı çiziliyor:

“Bazı şeylere boyun eğilerek iptal kararı alınması acı veriyor. Çünkü komedyen Jan Böhmermann’ın olgunluktan uzak Erdoğan şiirinin tersine ‘Aghet’i programına alan Dresden Senfoni Orkestrası’nın ciddi bir mesajı vardı. Sanatçıların amacı provokasyon değil, barıştı.”

Volksstimme adlı gazete Aghet dinletisinin iptal edilmesini Almanya-Türkiye ilişkileri açısından irdeliyor:

"Almanya-Türkiye ilişkileri yine çatırdamakta. Gerçi hükümetler gözle görülür biçimde arayı bulmaya çalışıyor. Ama Almanya'da muhalefet ve bir sivil toplum var ki, bunlar başarısız darbe girişiminden sonra başlayan baskıların ardından hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek istemiyor. Alman Sol Parti milletvekili Jan von Aken da daha önce diğer meslektaşlarının yaptığı gibi İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek istiyor. Türkiye buna izin vermiyor. Normal olarak Alman Dışişleri Bakanlığı'nın konuya müdahale etmesi gerekirdi. Ama Türkiye ile küskünlüğe sebep olmamak için bunu yapmıyor. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Dresden Senfoni Orkestrası'na ilişkin oynadığı rol de anlaşılmaz. Orkestra Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ermeni soykırımında yaşamını yitirenlere atfedilen ‘Aghet'i sergilemek ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da konsere davet etmek istiyordu. Ama Alman Dışişleri Bakanlığı İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki salonu konsere açmak istemediği için konser iptal edildi. Erdoğan bu beğenmediği daveti de böylece gönül rahatlığıyla çöpe atacaktır.”

Musul'daki askeri operasyon devam ediyor. Paris’te IŞİD karşıtı koalisyona üye ülkelerin Savunma Bakanları’nın gündeminde de Musul ve Rakka var. Frankfurter Allgemeine Zeitung Musul'daki operasyonu ve olası sonuçlarını yorumluyor:

"IŞİD’e karşı mücadele Musul operasyonu ile birlikte karar aşamasına girmiş bulunuyor. IŞİD’in ilan ettiği ‘hilafet’ başkentinin kendileri için ne kadar önemli olduğunu, birçok kenti savaşmadan terk eden milislerin bu kentte kararlılıkla direnmeleri gözler önüne seriyor. IŞİD'in Musul'dan püskürtülmesine kesin gözüyle bakılıyor ama bunun ne zaman kesinleşeceği belirgin değil. IŞİD bu operasyonla yok edilmiş olmayacak. Örgütün yönetim kademesinden ve milislerden bazılarının Suriye'ye geçtiği, bu durumun ülkedeki örgüt yapılanmasını güçlendirdiği ve savaşı fitillemeye devam ettiği de biliniyor. IŞİD Irak'ta yer altına girdiğinde kendisine hayal kırıklığına uğramış Iraklı Sünnilerin katılmasını bekleyecektir. Bu da Şii milislerin Musul'u ele geçirdiklerinde Sünnilere intikam girişimlerinde bulunmasıyla gerçekleşmeye başlayabilir ki, bölgede ilk kez tanık olduğumuz bir olay da sayılmaz.”

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Derleyen: Çelik Akpınar