Genelkurmay’ın ince ayarı polemiği önleyemedi

T24- Genelkurmay’ın siyasi polemiği önlemek için CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu bir boy siperine götürmesi de “ayakta-çömelmiş” polemiğini engellemeye yetmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sınırdaki ziyaret görüntüleri tartışma yarattı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in ziyaretle ilgili sözlerine Kılıçdaroğlu, “Kendisine yakışan bir üslup kullanmış. Milli Eğitim Bakanlığı’nın neden bu hale geldiğini şimdi daha iyi anlıyorum” şeklinde cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çukurca’nın sıfır noktasına yaptığı ziyaret konusunda,”Asker işini yapıyor. Sorunun çözümü için cesur ve kararlı olmak lazım, terör sorununu iç politika malzemesi yapmamak lazım” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in, “Cesur olmakla, ahmak olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Cesur olmak; Don Kişot olmak anlamına gelmez” sözlerine ise, “Kendisine yakışan bir üslup kullanmış. Milli Eğitim Bakanlığı’nın neden bu hale geldiğini şimdi daha iyi anlıyorum” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu, Trabzon’da bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet sırasında, önceki gün Çukurca’ya gitmek için Etimesgut Askeri Havaalanı’na geldiklerinde rotayı askeri jetin pilotlarıyla birlikte öğrendiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı ile birlikte Siirt, Çukurca ve sınır boyuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izlenimlerini de şöyle anlattı:





KOŞANER PAŞA’YLA SİPERDE KARŞILAŞTIK:





Siirt’te uçağımız indiğinde alanda 2 uçak gördüm. Kara Kuvvetleri Komutanımızla, sınırın sıfır noktasındaki siperlerde karşılaştık. Çelik yelek ve miğfer takmadım, zaten öyle bir talep de gelmedi.



HAREKÂT İZLENİMİ ALMADIM:





(‘Irak’a kara harekâtı izlenimi aldınız mı?’ sorusu üzerine) Hayır öyle bir izlenim almadım, ama öyle bir harekât siyasi otoritenin iznine tabidir. Parlamentoda o yetkiyi vermiş zaten.





CESUR VE KARARLI OLMAK LAZIM:





Terörün çözümü hep askere havale edilmiş. Asker işini iyi yapıyor, orada da bunu gördüm. Oysa bu kadar köklü bir sorunun çözümü tümüyle askere havale edilemez. Siyasetin çözüm üretmesi lazım. Çözümün zor olduğunu biliyorum ama bu çözüm ancak kamuoyunun desteği alınarak sağlanır ve terör sonlandırılabilir. Cesur ve kararlı olmak lazım. Sorunun çözümü bir partiye bırakılamaz, başarı da bir partinin başarısı olarak görülemez. Terör sorunun iç politika malzemesi yapılmaması lazım.



ÇÖMELME TEKLİFİ OLMADI:





Siperde çömelip çömelmemeyle ilgili fotoğraf esprisi yapılmadı. Zaten çömelme yönünde bir teklif de olmadı.

7 yılın komutanları Kılıçdaroğlu’yla

Kılıçdaroğlu, gezisinde önümüzdeki 7 yıl TSK’nın 1 numarası olacak iki komutanla da tanıştı. Gazeteport’un haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun yanında Org. Işık Koşaner ve Org. Necdet Özel de vardı. Koşaner, 30 Ağustos’ta Genelkurmay Başkanlığı görevini 3 yıllığına devralacak. Necdet Özel ise 2013-2017 arasında 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yapacak.

Polemik, forumlarda tartışma konusu oldu

Siper polemiği, internette yer alan haber sitelerinin forumlarının da tartışma konusu oldu. Dikkat çeken yorumlardan bazıları şöyle: