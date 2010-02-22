Genelkurmay'ın Balyoz soruşturması ne olacak?

T24- 'Balyoz Harekat Planı' soruşturması kapsamında 50'ye yakın emekli ve muvazzaf askerin gözaltına alınması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın aynı konuda yaptığı incelemeyi de gündeme getirdi. Balyoz Harekat Planı'nın ortaya çıkmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Ancak aradan gecen süre içinde inceleme sonucuna ya da elde edilen bilgilere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Taraf gazetesinin yayımladığı "Balyoz Eylem Planı"nı ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen ilk açıklamada "1'inci Ordu Komutanlığı tarafından 5-7 Mart 2003 tarihleri arasında icra edilen Plan Seminerine ilişkin çeşitli iddialar ve değerlendirmeler medyada yer almaktadır. Söz konusu Plan Semineri, Genelkurmay Başkanlığı 2003-2006 yılları Tatbikatlar Programında bulunmaktadır" denilmişti.



İlk açıklamanın ardından beş gün sonra, 25 Ocak'ta Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda Kazım Karabekir için düzenlenen özel anma töreninde Orgeneral İlker Başbuğ "Balyoz Eylem Planı" iddialarını yanıtlamıştı. Başbuğ, "Her iddiayı inceleriz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı konuyu detaylı olarak inceliyor. 7 yıl önceki bir olay. Biraz sabırlı olunmalı. Plan seminerine ilişkin belgeler imha edildi. İddiaların incelenmesi kabul anlamına gelmez" diyerek "Balyoz Eylem Planı" iddiasının soruşturulduğuna dikkat çekmişti.

'Balyoz Harekat Planı' soruşturması kapsamında planın yapıldığı tarihlerde görevde olan Eski Hava Kuvvetleri Komuta Org. İbrahim Fırtına ve adı 'Darbe Günlükleri'yle gündeme gelen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramamiral Özden Örnek'in yanı sıra eski Genelkurmay İkinci Başkanı Ergin Saygun ve eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın gözaltına alınmasının ardından gözler Genelkurmay'a çevrildi.