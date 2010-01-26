'Genelkurmay'ın açıklamaları tatmin edici değil'

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay'ın iddialarla ilgiliaçıklamalarını tatminkan bulmadıklarını belireterek, " TSK'ya yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğü açık ancak suç ve kusurlar da alenileşmeden ortaya çıkmalı" diye konuştu. Bununla birlikte Genelkurmay'ın söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarını tatminkar bulmadıklarını söyleyen Bahçeli, TSK'ya yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğünün açık olduğunu, ancak suç ve kusurların da alenileşmeden ortaya çıkması gerektiğini belirtti. "Aksi halde yıpranmış bir kurumun vereceği her karar tartışmalı hale gelir" diyen MHP lideri, "Ümit ederiz bu zırvalar gerçek değildir" ifadesini kullandı.

“YANLIŞ SİYASET DE EN AZ DARBECİ ZİHNİYET KADAR ZARAR VERİR” M

HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Konuşmasında, gündemdeki darbe girişimi iddialarına da değinen Bahçeli, bugün de geçmişte söylediklerinin arkasında olduklarını söyledi ve demokrasiye dışardan müdahale niyetlerine sonuna kadar karşı olduklarını bir kez daha açıkça ilan ettiklerini ifade etti. Türk milletinin, demokrasiden başka bir arayışı ve seçeneği olamayacağını söyleyen Bahçeli, MHP’nin, hangi gerekçe ve düşünceyle olursa olsun demokratik rejime dışarıdan her türlü müdahaleyi gayri meşru bulduğunu ve şiddetle reddettiğini dile getirdi. MHP lideri, Türkiye’nin demokrasi tecrübelerinin, tehlikenin yalnızca siyaset dışından değil ama yanlış siyaset ve demokrasi algısından da kaynaklandığını ve en az darbeci zihniyet kadar ülkeye ve demokrasiye zarar verdiğini de sözlerine ekledi.



“AKP HÜKÜMETİ AZİZ MİLLETİMİZİ İKNA EDEMEDİ”

Konuşmasına, hükümetin sürdürmekte olduğu demokratik açılımı eleştirerek başlayan Bahçeli, hükümetin, ‘kapı kapı gezmesine’ ve ‘yandaş medyayı’ kullanmasına rağmen bu konuda milleti ikna etmeyi başaramadığını iddia etti.



“BAŞBAKAN AKP PARTİ TEŞKİLATINI BİLE İKNA EDEMEDİ”

Hükümetin ‘demokratikleşme’ çalışmalarını ‘tuzaklar’ olarak niteleyen MHP lideri, Başbakan Erdoğan’ın, ayrışarak bir arada yaşama hedefinin, kendi parti teşkilatını bile ikna etmede yeterli olmadığını savundu ve bunun, Başbakan’ın ‘asabi halinden ve sıkıntılı psikolojisinden’ belli olduğunu ileri sürdü.



“PARTİMİZE YÖNELİK ALÇAKÇA İDDİALARA YER VERİLİYOR”

Bahçeli, söz konusu süreçte kendilerini ilgilendiren en önemli kısmın ise, partilerine yönelik olarak ‘alçakça’ iddialara yer verilmiş olması, yalan ve iftiranın, AKP yayınlarına kadar işlenmiş bulunması olduğunu kaydetti. Bahçeli, bu kapsamda, MHP’nin oylarıyla terörün artışı arasında kurulmaya çalışılan ilişkinin, tam bir ‘ahlaki çürümüşlük’ halini yansıttığını öne sürdü.



“ŞEHİT CENAZELERİNDEN ÜRKMEK HIYANET İŞARETİDİR”

‘Şehit cenazelerinin istismarı’ kapsamlı tartışmalara da cevap veren Bahçeli, MHP’nin, siyasi kaygılarla hiçbir şehit cenazesine katılmadığını söyledi. Bahçeli, ‘belediye imkanları ve kahramanlık gösterileriyle’ yapılan terörist cenaze törenlerinin AKP zihniyeti tarafından bir kez bile eleştirilmemiş olmasını ve şehit cenazelerinden ‘ürkmeye’ başlanılmasını, bir hıyanet işareti olarak yorumladı.



DARBE İDDİALARI

Gündemdeki darbe girişimi iddialarına da değinen Bahçeli, bugün de geçmişte söylediklerinin arkasında olduklarını söyledi ve demokrasiye dışardan müdahale niyetlerine sonuna kadar karşı olduklarını bir kez daha açıkça ilan ettiklerini ifade etti.



“DEMOKRASİYE MÜDAHALE GAYRİ MEŞRUDU; ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ”

Türk milletinin, demokrasiden başka bir arayışı ve seçeneği olamayacağını söyleyen Bahçeli, MHP’nin, hangi gerekçe ve düşünceyle olursa olsun demokratik rejime dışarıdan her türlü müdahaleyi gayri meşru bulduğunu ve şiddetle reddettiğini dile getirdi. MHP lideri, seçimle gelenin yalnız seçimli gitmesinin, ne kadar eksiği olursa olsun demokrasinin kurallarının işletilmesinin şart olduğunu ve herkesin bunu bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.



“YANLIŞ SİYASET DE EN AZ DARBECİ ZİHNİYET KADAR ZARAR VERİR”

Türkiye’nin demokrasi tecrübelerinin, tehlikenin yalnızca siyaset dışından değil ama yanlış siyaset ve demokrasi algısından da kaynaklandığını ve en az darbeci zihniyet kadar ülkeye ve demokrasiye zarar verdiğini kaydetti. Bahçeli, bu bakımdan, farklı siyasal görüşleri de dinleyebilen bir demokratik zihniyet dönüşümünün de şart olduğunu ifade etti.

