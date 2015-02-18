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Genelkurmay'dan Uludere açıklaması

Genelkurmay Askeri Savcılığı Uludere soruşturması hakkında açıklama yaptı

18 Şubat 2015 16:01

Genelkurmay Askeri Savcılığı, Şırnak'ın Roboski ilçesinde çoğu çocuk 34 kişinin savaş uçaklarınca bombalanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturmada dönemin 2. Ordu Komutanlığı İstihbarat Başkanı Aygün Eker’in askeri savcılık ifadesinde İHA’ların (insansız hava araçları) geçtiği görüntülerdeki kişilerin “kaçakçı olduğu” yolundaki değerlendirmelerini üstleriyle paylaşarak uyardığına ilişkin beyanlarının yer aldığı haberler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ''Uludere Soruşturması kapsamında bir kısım delillerin yeni tespit edildiği mevcut delillerin karartıldığı ya da değerlendirilmediği iddiaları doğru değildir. İddialar şüpheli sıfatıyla ifade veren bir personelin beyanının bir kısmıdır'' ifadelerine yer verildi.

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