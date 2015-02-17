Resmi kayıtlar 'Uludere'de uyarmıştım' diyen albayı doğruladı

Şırnak'ın Roboski ilçesinde çoğu çocuk 34 kişinin savaş uçaklarınca bombalanarak öldürülmesi ile ilgili soruşturmada dönemin 2. Ordu Komutanlığı İstihbarat Başkanı Aygün Eker’in askeri savcılık ifadesinde İHA’ların (insansız hava araçları) geçtiği görüntülerdeki kişilerin “kaçakçı olduğu” yönündeki değerlendirmelerini üstleriyle paylaşarak uyardığı yolundaki beyanlarını doğrulayan resmi kayıtlar ortaya çıktı.

Kemal Göktaş'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, 2. Ordu Komutanlığı Görüntü İzleme Merkezi (GİM) ceridesinde (Günlük KH. Ceridesi ve Nöbetçi Subay Vukuat Defteri) 28 Aralık 2011’de yaşananlar dakika dakika kaydedildi. Olay günü saat 16.15’de başlayan, ertesi Sabah 09.00’da kapatılan ve 13 subay ile astsubayın imzaladığı cerideye göre 19.10’da Genelkurmay GİM’den Tuğgeneral Ali Rıza Kuğu ile 2. Ordu İstihbarat Başkanı Albay Aygün Eker telefonla konuştu.

Ceridede görüşme şöyle anlatıldı:

Genelkurmay GİM’den Tuğgeneral Kuğu aradı ve görüntünün ne olduğuna ilişkin değerlendirme yapılmasını istedi. İsth. Bşk.mız (Aygün Eker) bölgede Fehman Hüseyin + Düzgün ve Delil (kod) adlı teröristlerin telsizlerin çevrime çıktıkları, görüşmelerinden EYP ve elektronik malzeme (patlayıcı düzenek) temin etmeye çalıştıkları, şifreli görüşmeler yaptıkları, bu nedenle kaçakçılar olabileceği gibi grup içerisinde kesinlikle terörist ve bölücü terör örgütüne ait malzeme bulunduğunun değerlendirildiğini, durumu daha fazla aydınlatabilmek için birliklerin de Ordu Kt. ve Gen Kur GİM’den İHA görüntülerini izlediği ifade edildi.

Kesin ayrım yapılamadı

Albay Eker askeri savcılık sorgusunda ceridedeki ifadeler ve eklemelere yönelik soruya “Telefon görüşmesi doğru. Adem Yazar görüşmeyi kayda geçirdi. Kontrol için okuduğumda farklı kalem ve yazıyla yazılan ‘kaçakçı ve terörist kesin ayrım ve değerlendirmesi yapamadığını, Gnkur. ile aynı bilgiye sahip olduklarını söyledi’ şeklindeki ibareyi ben ekledim. Bu ibareyi aynı gün ekledim. Ancak saatini hatırlayamıyorum” yanıtını verdi.

Ceridede 17.55’teki kayıtta şu ifadeler yer alıyor:

“23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı (İlhan Bölük) Harekât Kurmay Yarbaşkanı (Halil Erkek) ile görüştü. ‘Görüntünün terörist olarak değerlendirildiğini ve topçu atışı yapmak istediklerini, Jandarma Asayiş K.’nın da hedefe topçu atışı yapılması emrini verdiği’ hususlarını bildirdi. Hrk. Kur. Ybşk. tarafından, ‘Bölgenin kaçakçılık faaliyeti kapsamında da kullanıldığının bilindiğini, kararların tekrar değerlendirilmesine ve KKK’lığından atış için müsade alınmasına ihtiyaç olduğu’ ifade edildi. Ayrıca, ‘Konunun komuta katına arz (Sn. Ordu K.) edileceği ve hedef bölgenin koordinatını vermelerini istedi.”

18.29’da Eker’in 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi ile yaptığı görüşmede, “görüntülerde kaçakçılar ile birlikte teröristler olabileceği”ni söylediği yer aldı. 19.25’de Kara Kuvvetleri Harekât Merkezi’nden aranarak topçu atışı için onay verildiği belirtilirken 7 dakika sonra aynı yerden Genelkurmay’ın, “atış bekletilsin” emrinin verildiği belirtildi.

Cerideye göre 2. Ordu’ya hava harekâtı yapılacağına ilişkin bilgiyi 20.35’de Genelkurmay’dan Albay Halil Soysal bildirildi ve 21.40’da hava harekâtının başladığı kaydı düşüldü.

‘Köylüler de terörist olabilir’



Ceridede 22.50’de yani bombardıman sona erdikten sonra yurtiçi sınır hattına doğru yürüyen 6 kişi görüldüğü ve bunların “köylü veya terörist olabileceğinin değerlendirildiği” yazıldı. 23.04’te de ilk merminin düştüğü yere yurtiçinden 13-15 şahsın geldiği belirtilerek, “Bu şahısların köylü veya bölücü örgüt mensubu oldukları/olabilecekleri düşünülmektedir” yazıldı. 00.35’te ise Ordu Komutanı’nın (Servet Yörük), “Gruba güneyden başka bir grubun katır ile katıldığını, bu grubun bölücü örgüt mensubu olabileceğini ve yardım veya yurtiçindeki üs bölgelerine saldırı maksatlı eylem yapabilecekleri düşüncesiyle birliklerin ikaz edilmesi emrini verdi” denildi.

Ceridede var kararlarda yok

Ceridede yer alan Albay Eker’in üstlerini bölgedekilerin kaçakçı olabileceğine ilişkin uyardığı yönündeki ifadesi ne Genelkurkmay Askeri Savcılığı’nın “kaçınılmaz hata” gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararında ne de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nin bu karara itirazı reddetmesine ilişkin kararda yer alıyor.

Aygün Eker emekli olmuş

Verdiği ifade ile Uludere’deki olayla ilgili yeni soru işaretlerinin kapısını açan Albay Aygün Eker, 2012’de Kosova’da 1999’dan bu yana görev yapan KFOR bünyesindeki Türk Temsil Heyeti Başkanlığı’na atandı. Burada 1 yıl görev yapan Eker, Eylül 2013’te emekli oldu.

'Eker'in kaçakçı olduğuna dair bilgisi neden dikkate alınmamıştır'

Uludere katliamı sırasında 2. Ordu Komutanlığı İstihbarat Başkanı Albay Aygün Eker’in grubun kaçakçı olduğuna dair bilgilerinin dikkate alınmaması TBMM gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Eker’in sınırdan geçmekte olan grubun kaçakçı olduğuna dair bilgisi neden dikkate alınmamıştır? 34 kişi sağ yakalanabilecekken neden katledilmiştir? Bu operasyonun temel amacı bölge halkına bir mesaj vermek miydi?” diye sordu.

Tanrıkulu soru önergesinde, “Albay Aygün Eker’in ifadesinde, bombalanan grubun kaçakçı olduğu bilgisini üstleriyle paylaştığını ortaya koymuştur” dedi.