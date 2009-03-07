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Yaşam

Genelkurmay'dan Kadınlar Günü afişleri

Genelkurmay Başkanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 3 afiş hazırlattı. Afişleri internet sitesinde yayınladı.

07 Mart 2009 02:00

Genelkurmay Başkanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 3 afiş hazırlattı.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle yer verilen afişlerin ilkinde, Ulu Önder Atatürk'ün annesinin resmi ve Atatürk'ün çağdaş giyimli kadınlarla yürürken görüntüleri yer aldı.

'Ne mutlu Atatürk yetiştiren Türk Kadınına'

Afişin üzerinde, "Nu mutlu Atatürk yetiştiren Türk Kadınına", "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadeleri yeraldı. İkinci afişte ise Türk Bayrağı'nın lale figürlerinin üzerinde cepheye mermi taşıyan köylü kadın ve yine milli mücadele sırasında üretim yapan köylü kadınlarının resimlerinin yanısıra Atatürk'ün şu ifadelerine yer verildi:



"Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, herşeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır."

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ibaresinin yer aldığı üçüncü afişte de yine Atatürk'ün, "Dünya yüzünde gördüğünüz herşey kadının eseridir" sözleri bulunuyor.


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