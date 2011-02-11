-GENELKURMAY'DAN GÖÇÜĞE 2 SKORSKY HELİKOPTER ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Afşin Elbistan (B) Termik Santrali için kömür üretilen Çöllolar kömür üretim sahasında meydana gelen göçük nedeniyle, havadan keşif, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 2 adet skorsky helikopter görevlendirdiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Afşin-Elbistan/Kahramanmaraş Termik Santrali ''Çöllolar'' kömür havzasında, dün meydana gelen göçük nedeniyle, havadan keşif ve arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere, 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı/Malatya'dan 2 adet S-70 skorsky helikopteri görevlendirildiğini duyurdu. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Anılan helikopterler 10 Şubat 2011 günü saat 12.33'te kalkış yaparak bölgeye hareket etmiş, saat 13.05'ten itibaren kömür havzasının üzerinde keşif ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır. Helikopterlerden birisi ile kömür havzasında vefat eden bir vatandaşın cesedi bulunmuş ve ceset helikopterle havza dışına çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. Kahramanmaraş Valiliği Kriz Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordinasyon sonucunda helikopterlerin faaliyeti 10 Şubat 2011 günü saat 17.30 itibariyle sona erdirilmiştir. Yer yer kaymaların devam ettiği kömür havzasına yetkisiz kişilerin girmesini engellemek maksadıyla Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca kömür havzasının çevre emniyeti sağlanmıştır. Kahramanmaraş ve çevre illerden kömür havzasına gelen arama kurtarma ekipleri gece arama kurtarma faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bu kapsamda, gece görüş imkan ve kabiliyeti olan helikopterler bölgede meydana gelebilecek ihtiyaçlara gecikmeden reaksiyon gösterebilmek maksadıyla 10-11 Şubat 2011 gecesi kömür havzasına yakın bir bölgede beklemişlerdir. Arama kurtarma helikopterleri 11 Şubat 2011 günü saat 06.30'dan itibaren bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerini arama yapılacak bölgelere dağıtmışlardır. Helikopterler halen bölgedeki faaliyetlerine devam etmektedirler.