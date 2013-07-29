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Genelkurmay'dan cinsel taciz açıklaması

Çok sayıda askeri taciz ettiği ortaya çıkan, Deniz Kuvvetleri'nde görevli bir uzman çavuşun, TSK ile ilişiğinin kesildiği bildirildi.

29 Temmuz 2013 19:54

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’nda bağlı Vardabandra isimli gemide görevli kıdemli Uzman Çavuş V. A., emrinde bulunan erler A. K., Y. B., M. Ç., M. C. B., S. H., M. A., M. Y., T. K., Ö. E. ve S. K. tarafından şikayet edildi. Erler, askeri savcılığa verdikleri ifadelerde görev yeri olan gemiye katılmalarından birkaç ay sonra üst komutanları olan V. A.’nın hem sözlü hem de fiziksel cinsel tacizlerine uğradıklarını öne sürdüler.
 

Şikayet üzerine tutuklanmıştı

 
Şikâyetler üzerine Uzman Çavuş V. A. hakkında toplam 4 adet iddianame hazırlandı. V. A. hakkında, “Müteaddit zincirleme hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kullanılmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan üç, “Astına hakaret etmek ve kötü davranmak” suçundan da bir iddianame hazırlandı. Olayların ortaya çıkmasıyla ifadesi alınan V. A. 24 Ocak 2013 tarihinde tutuklanarak 1. Ordu Komutanlığı Askeri Ceza ve Tutukevi'ne konuldu.
 
Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli V.A.'nın, cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları işlediği iddiasıyla ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı. Açıklamada, 24 Aralık 2012 tarihinde yapılan şikayetler üzerine görevli personelin suç dosyasının tanzim edildiği, 24 Ocak 2013 tarihinde de Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce personelin tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen personel hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
 
"Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli bir askeri personel hakkında, 24 Aralık 2012 tarihinde yapılan şikayetler üzerine suç dosyası tanzim edilmiş, 24 Ocak 2013 tarihinde de Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesince anılan personelin tutuklanmasına karar vermiştir.
 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda; cinsel saldırı ve cinsel taciz suçları işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan personelin 08 Nisan 2013 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi üzerine, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesince görevsizlik kararı verilerek dava dosyası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmiştir."

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