Genelkurmay'dan CHP'ye sert yanıt

ANKARA - Genelkurmay, YAŞ’ta ihraç kararı çıkmaması üzerine ‘TSK ile AKP arasında sıcak bir ilişki var’ diyen CHP’yi isim vermeden yanıtladı: “Bu hazin bir iftira ve talihsiz bir değerlendirmedir”

Genelkurmay Başkanlığı, Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) ağustos toplantısında hiçbir askeri personelle ilgili ihraç kararı alınmaması konusunda yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Genelkurmay’ın açıklamasında, ordudan atılacak personelle ilgili hukuksal sürecin uzun zaman aldığına işaret edilerek, TSK’nın askeri disiplinden asla sarfınazar etmeyeceği vurgulandı. Açıklamayla kasım sonunda yapılacak YAŞ toplantısında ihraçların gündeme gelebileceği mesajı verildi.

Genelkurmay’dan dün gece yapılan açıklamada, bazı basın organları ve CHP’den gelen değerlendirmelere tepki gösterilerek, şu ifadelere yer verildi:



‘Hayal mahsulüdür’

“Bazı basın ve yayın organlarında ve bazı kişilerin beyanatlarında son YAŞ’ta neden hiçbir askeri personelin ihraç edilmediği konusunda haber ve yorumlara yer verildiği izlenmiştir. Basında bu duruma doğrudan veya ima yoluyla getirilmeye çalışılan açıklamaların tamamı hayal mahsulüdür.

YAŞ kararlarını asılsız senaryolara bağlayan yorumlar, her türlü insani ve hukuksal bağlamda uygun ve makul olmayan yaklaşımlardır. TSK’nın temeli olan disiplinden sarfınazar edilmesi veya bunun müzakere konusu yapılması asla söz konusu değildir.

Bilinmelidir ki, YAŞ’ın ihraç kararları, bazı kesimleri mutlu veya mutsuz etme amacına yönelik değildir. Haklarında tekemmül etmiş, yeterli şekilde delillendirilmiş dosyalar bulunan ve suçlu oldukları şüphe götürmeyen kişilerin, TSK’yla ilişiklerinin kesilmesi doğaldır ve bunda hiçbir tereddüt yoktur.

Ancak, hukuki yeterlilik ve dayanaklar açısından, ayırma kararına esas teşkil eden tutum ve davranışların tespiti ile ilgili inceleme ve araştırmalar çoğunlukla uzun süre alabilmektedir. Hiçbir somut bilgiye sahip olmadan, asılsız iddialarla TSK’ya ve YAŞ’a mesnetsiz saldırılarda bulunulması, TSK üzerinden siyasi çıkar elde etme yanılgısının bir tezahürü olarak görülmekte ve üzüntü ile karşılanmaktadır.”



4 suikast girişimi oldu

Açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’a emeklilik dönemi için alınan araç hakkında, “İşin ilginç tarafı, emekli olan bir Genelkurmay Başkanı’na olağanüstü boyutlara ulaşan bir fiyatla özel bir aracın alınmasıdır” sözlerine de tepki gösterildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bir siyasi parti temsilcisinin meslek yaşamı boyunca terör örgütlerinin hedefi haline gelen ve dört kez suikast teşebbüsüne maruz kalan Sayın Genelkurmay Başkanı için anormal bir fiyatla araç satın alındığı şeklindeki sözleri, mesnetsiz olduğu kadar ibret teşkil etme özelliği de taşımaktadır.

Sayın Genelkurmay Başkanı’nın emeklilik döneminde korunması amacıyla, zırh korumalı bir araç satın alındığı doğrudur. Ancak, söz konusu araç kişisel bir araç değildir ve devlet malı olması nedeniyle herhangi bir gümrük ödenmeksizin alınmıştır. Satın alma işlemi, tamamen devletin yasal mevzuatı ve yerleşik kurallarına uygun olarak yapılmıştır.”

Açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun TSK ile AKP arasında işbirliği olduğu yönündeki sözleri konusunda da, “Ayrıca aynı siyasi parti temsilcisinin bu tür mesnetsiz yorumlara dayanarak TSK ile başka bir siyasi parti arasında yakınlık ilişkisinden bahsetmesi hazin bir iftira ve talihsiz bir değerlendirmedir” denildi.



