Genelkurmay'dan 'Çevik Bir'le ilgili ilk açıklama

28 Şubat soruşturmasında kendilerinden istenen bazı belgelerin savcılığa gönderildiğini belirten Genelkurmay, isim ve rütbe vermediklerini açıkladı.

Açıklamada, “Tek Kelime İle Bir’e Yanıt” başlığıyla yayınlanan haberde gözaltına alınan emekli Orgeneral Çevik Bir’in karşılanma talebinin reddedildiği yönündeki iddia yalanlandı.

Açıklamada, “Emekli Orgeneral Çevik Bir’in, Ankara’da karşılanması konusunda Genelkurmay Başkanlığı’ndan herhangi bir talebi olmamıştır” denildi.

16 Nisan’da yayımlanan “Islak İmzalı Belge Genelkurmay’dan” başlıklı habere de yanıt veren TSK, askerlerin isim ve rütbelerini içeren CD’nin savcılığa gönderilmediğini vurguladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Konu ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250.Maddesi ile Görevli) tarafından 24 Şubat yazı ile Batı Çalışma Grubu ile ilgili tüm belgelerin gönderilmesi Genelkurmay Başkanlığı’ndan istenmiştir.

Bu yazıya cevaben 6 Mart, 14 Mart ve 3 Nisan tarihli yazılar ile istenen belgelerden mevcut olanlar savcılığa gönderilmiştir. Aynı haberde yer verildiği şekilde görevlilerin isim ve rütbelerinin yer aldığı bir CD gönderilmemiştir.”