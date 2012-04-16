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Emekli Org. Çevik Bir tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konuldu

Tutuklanan 9 kişi Sincan Cezaevi'ne gönderildi

16 Nisan 2012 09:46

28 Şubat soruşturmasında emekli Orgeneral Çevik Bir dahil 9 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 12 kişiden aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 9'u tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

 

Tutuklananların kimlikleri şöyle:

“Emekli tuğgeneraller Abdullah Kılıçarslan, İdris Koralp; emekli kurmay albaylar Hüsnü Dağ, Sezai Kürşat Ökte; emekli albaylar Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, İsrafil Aydın; emekli Binbaşı Salih Eryiğit; emekli yüzbaşılar Mustafa Babacan, Orhan Nalcıoğlu.”

 

Serbest bırakılanlar

 
Mahkeme, emekli kurmay albaylar Arslan Daştan, Ahmet Nazmi Solmaz; emekli Kıdemli Albay İbrahim Selman Yazıcı; emekli albaylar Mustafa Kemal Savcı, Mehmet Şinası Çalış; emekli binbaşı Ahmet Aka ve emekli Astsubay Başçavuş olduğu bildirilen Aydın Karaşahin'in serbest bırakılmasına karar verdi.
 

'Adalete güveniyoruz'

 
Serbest bırakılanlardan emekli Kurmay Albay Ahmet Nazmi Solmaz, “Adalete güveniyoruz” dedi.
 
Emekli Binbaşı Ahmet Aka da suçlu olmadığının adli makamlar tarafından da onaylandığını belirterek, Türk adaletine teşekkür etti.
 
Serbest kalan emekli Kurmay Albay Arslan Daştan, “Türk adaletine sonsuz güvenim var. Allah hepsinden razı olsun. Ankara Emniyeti'nden Allah razı olsun. Bize gösterdiği ilgiyi hiçbir zaman unutamam. Suçlamalarla hiç alakam yok. Hak yerini buldu, adalet yerini buldu” diye konuştu.
 

Sincan Cezaevi'ne konuldular

 
Tutuklanan 9 kişi Sincan Cezaevi'ne konuldu.
 
Aralarında emekli tuğgeneraller Abdullah Kılıçarslan ve İdris Koralp'in de bulunduğu tutuklular, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden getirildikleri minibüslerle geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarıldı.
 
Tutuklanan bazı sanıklar, adliye önünde bekleyen ailelerine el salladı. Bazı sanık yakınlarının ağladığı ve yakınlarına “Seni çok seviyoruz” diye bağırdıkları duyuldu.
 
Nöbetçi Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100/3'ünde maddesinde sayılan suçlar kapsamında “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olgular ve şüphelilerin yurt dışına kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak adli kontrolün yetersiz kalacağı” gerekçesiyle tutuklama kararı verdiği öğrenildi.
 

Çevik Bir adliyede

 
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 12 zanlı daha sabah saatlerinde adliyeye getirilmişti.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan emekli Orgeneral Çevik Bir ve 5 kişi sağlık kontrolü için Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesine, diğer 6 kişi ise Ulus Devlet Hastanesine götürüldü. Zanlılar, doktor kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Burada aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu 13 zanlının sorgusu yapıldı.
 

Emekli Albay Çelebi teslim oldu

 
28 Şubat soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan emekli Albay Serdar Çelebi Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim oldu. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 28 kişi gözaltına alınmıştı.

 

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