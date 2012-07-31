Genelkurmay’dan bir ilk daha

Başbakan Erdoğan başkanlğında yarın sabah başlayacak Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) Ağustos ayı toplantısında bir ilk daha yaşanacak.Genelkurmay karargahında yapılacak YAŞ toplantısında önceki yılların aksine bu yıl sadece ajanslar ve TRT görüntü alabilecek. YAŞ üyelerinin Anıtkabir’i ziyaretini ise tüm basın mensupları izleyebilecek.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

''Yüksek Askerî Şûra’nın olağan toplantısı 01-04 Ağustos 2012 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nda yapılacaktır.

Yüksek Askerî Şûra üyeleri 01 Ağustos 2012 tarihinde 09.30-10.00 saatleri arasında Anıtkabir’i ziyaret edeceklerdir.

Anıtkabir ziyaretini izlemek isteyen basın yayın kuruluşları mensuplarının 01 Ağustos 2012, Çarşamba günü saat 08.30’da Anıtkabir 2 numaralı Nizamiyesinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Yüksek Askerî Şûra çalışmalarının başlamasından önce 01 Ağustos 2012, Çarşamba günü aşağıda belirtilen kuruluşları tarafından Yüksek Askerî Şûra salonunda kısa süreli görüntü alımı ve fotoğraf çekimi yapılabilecektir.''

YAŞ salonundan görüntü alacak basın yayın kuruluşları şunlar:

TRT

AA

ANKA

CHA

DHA

İHA

Önceki yıllarda YAŞ toplantılarının başlangıcından tüm basın kuruluşları görüntü alabiliyordu.