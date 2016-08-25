T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Genelkurmay'da görüntülenen sivil, firari ilahiyatçı Adil Öksüz'le aynı üniversiteden çıktı

Akçara'nın ayrıca Kara Harp Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştığı da belirlendi

25 Ağustos 2016 11:06

15 Temmuz darbe girişimi akşamı Genelkurmay'a elinde silahla giren sivil kişinin 'Havacıların İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'le aynı üniversiteden Mehmet Akçara olduğu iddia edildi. Akçara'nın ayrıca Kara Harp Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştığı da belirlendi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2012'de mezun olan Akçara, KHO'da Türk Dili öğretim görevlisiydi. 

Genelkurmay Karargâhı baskınında elinde tabanca olan kırmızı gömlekli Akçara, firari Öksüz'ün arkadaşı çıktı. İkilinin üniversitede sık sık görüştükleri belirlendi. Akçara, üniversiteden sonra KHO'ya sızdı. 

Öksüz'ün toplantılarına da katılan Akçara'nın, FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu ortaya çıktı. Öksüz'ün görev yaptığı İlahiyat Fakültesi'nin yayın organı Nüsha'da da yazılar yazan Akçara, FETÖ'cü generallerle karargaha girdi.

Akçara, 2008-2012 arasında Sakarya'da 12 cemaat evinden sorumluydu.

Aslen Sakaryalı olan Akçara'nın üniversite arkadaşları Akçara'nın Sakarya Serdivan'da bulunan Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir FETÖ yurdunda müdür yardımcılığı yaptığını, kendi evinde kalmak yerine FETÖ evlerinde kaldığını söyledi

ETİKETLER

Mehmet AkçaraGenelkurmaydarbe girişimisivil darbeci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24