Genelkurmay'da görüntülenen sivil, firari ilahiyatçı Adil Öksüz'le aynı üniversiteden çıktı

15 Temmuz darbe girişimi akşamı Genelkurmay'a elinde silahla giren sivil kişinin 'Havacıların İmamı' olduğu öne sürülen Adil Öksüz'le aynı üniversiteden Mehmet Akçara olduğu iddia edildi. Akçara'nın ayrıca Kara Harp Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalıştığı da belirlendi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 2012'de mezun olan Akçara, KHO'da Türk Dili öğretim görevlisiydi.

Genelkurmay Karargâhı baskınında elinde tabanca olan kırmızı gömlekli Akçara, firari Öksüz'ün arkadaşı çıktı. İkilinin üniversitede sık sık görüştükleri belirlendi. Akçara, üniversiteden sonra KHO'ya sızdı.

Öksüz'ün toplantılarına da katılan Akçara'nın, FETÖ'nün "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu ortaya çıktı. Öksüz'ün görev yaptığı İlahiyat Fakültesi'nin yayın organı Nüsha'da da yazılar yazan Akçara, FETÖ'cü generallerle karargaha girdi.

Akçara, 2008-2012 arasında Sakarya'da 12 cemaat evinden sorumluydu.

Aslen Sakaryalı olan Akçara'nın üniversite arkadaşları Akçara'nın Sakarya Serdivan'da bulunan Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir FETÖ yurdunda müdür yardımcılığı yaptığını, kendi evinde kalmak yerine FETÖ evlerinde kaldığını söyledi