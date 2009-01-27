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Genelkurmay'da Başbuğ-Kıvrıkoğlu buluşması

Encümen-i Daniş toplantılarıyla gündeme gelen Orgeneral Kıvrıkoğlu, Genelkurmay Başkanı Başbuğ'u ziyaret etti.

27 Ocak 2009 02:00

Encümen-i Daniş toplantılarıyla gündeme gelen 23. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Genelkurmay Karargahı'nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, emekli Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun, Orgeneral Başbuğ'u bugün saat 10.00'da Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret ettiği belirtildi.

Görüşme, eski bir Genelkurmay Başkanı'nın mevcut komutanı ziyareti olarak gösteriliyor.

Kıvrıkoğlu son dönemde Encümen-i Daniş grubunun çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

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