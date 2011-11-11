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Politika

Genelkurmay'a CHP'nin itirazı var

CHP, anayasa hazırlık sürecinde Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'tan görüş alınmasına karşı çıktı.

11 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP, anayasa hazırlık sürecinde Genelkurmay Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık'tan görüş alınmasına karşı çıktı. CHP'li Kart, yürütme organlarının yer almasına karşı olduklarını söyledi.


 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplanan Uzlaşma Komisyonu, bayram öncesi toplantısında, yeni anayasa konusunda hangi kurumlardan görüş alınabileceğini müzakare etti.

Akşam gazetesinin haberine göre, oluşturulan ilk listede, yer alan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'na CHP'den itiraz geldi. Konunun 15 Kasım sonrasında netleşeceği öğrenildi. Ancak komisyonda tüm kararların mutabakatla alınması nedeniyle Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay'ın, yeni Anayasa sürecinde devre dışı kalması bekleniyor.

CHP'li Atilla Kart, bu üç kuruma yönelik itirazlarını doğrulayarak şöyle dedi: Anayasal kurumlar içinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'na gitmeye gerek görmüyoruz. Bu yeni sivil anayasa çalışmamızla bağdaşmaz. Yürütme, her fırsatta görüşlerini ortaya koyuyor. Hükümet zaten sık sık muhtelif zeminlerde muhtelif organları aracılığıyla görüşlerini deklare ediyor, hatta dayatıyor. Hükümet ile tüzel kimlik olarak görüşmemiz söz konusu olamaz. Genelkurmay da yürütme organına bağlı. Genelkurmay'dan görüş almaya gerek yok. Bunu sadece sivil anayasa kavramıyla da sınırlı tutmuyoruz' diye konuştu. Kart Yargıtay ve Danıştay'ın görüşlerini alabileceklerini de belirterek, 'Aslına bakarsanız Anayasa Mahkemesi'nden de görüş almaya gerek yok. Çünkü maalesef yargı mercii olmaktan çıktı' görüşünü dile getirdi.  Daveti TBMM'nin yapacağını vurgulayan Kart, 'Onların yetkilileri gelecektir. Üye ve başkanlarıyla birebir görüşmek gerekli değildir' diye konuştu.


'Diyarbakır'a gideriz'

Bazı kurumların görüşlerinin yazılı olarak alınacağını, ama bazıları için bizzat dinleme yapacaklarını kaydeden Kart, 'Bunun zeminini Meclis Başkanlığı hazırlayacak. Ağırlıklı olarak Ankara'da olacağız. Ama mesela Diyarbakır Sanayi Odası'nın görüşlerini Diyarbakır'da, Edirne Ticaret Odası'nın görüşlerini Edirne'de alabiliriz. Dinlemeyi coğrafi olarak yapacağız' bilgisini verdi.


Adaletten yanıt

Adalet Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Mehmet Haberal AİHM'deki davaya gönderilen belgelerin sahte olduğunu söyledi' yönündeki açıklaması konusunda 'Bu kadar önemli bir iddianın mesnetleriyle birlikte dile getirilmesi gerekirken, bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştır! Hangi bilgi ve belgelerin 'sahte' olduğunun belirtilmesi halinde iddia ile ilgili gerekli incelemeler yapılacaktır' diye tepki gösterdi.

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