Genelkurmaya 'Albay'ın eşini bulun' mektubu!

Tekirdağ'da otomobiliyle kırmızı ışıkta geçerek bir kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen bir albayın eşi aylardır bulunamıyor.



Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Özdemir Şan'ın eşi Semiha Şan, 23 Ocak 2009 tarihinde kırmızı ışığı ihlal etti ve o sırada yaya geçidinden geçen 67 yaşındaki Bayram Yılmaz'a çarparak ölümüne neden oldu.



Semiha Şan'ın mahkemede tutuksuz yagılanmasına karar verildi. Savcı karara itiraz etti ve dava bir üst mahkemede görüldü. Bu mahkemedeyse Semiha Şan için yakalama emri çıkarıldı. Ancak Şan bir türlü yakalanamadı.



Askeri bölgede mi saklanıyor?



Bu kez Semiha Şan'ın peşine kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın damadı Onur Çokluk düştü. Habertürk gazetesinden Özgür Gürbüz'ün sorularını yanıtlayan Çokluk, Şan'ın yakalanabilmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na iki mektup yazarak "Kocası eşini askeri bölgede saklıyor. Yerel gazetecilere haber yapılmaması için baskı var. Avukatımıza para teklif edildi" dediğini söyledi. Aile, kendilerine Semiha Şan'ın Tekirdağ sahilde eşiyle yürüyüş yaparken görüldüğüne dair bilgiler geldiğini de öne sürdü.