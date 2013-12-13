Genelkurmay'a acil afet emri gönderildi

Türkiye genelindeki yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde bir afete dönüştü.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Giresun'daki yoğun kar yağışı ve yolların kapanması üzerine, Afet yönetimi devreye sokuldu. Genelkurmay Başkanlığı'na yollarda mahsur kalanlar için helikopter ve askeri araçları hazır tutması için gönderilen emir şöyle:

"Ülke genelinde etkili olan kar yağışları sonucu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan bugün öğleden sonra yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

32 kişi tahliye edildi zı bölgelerde kara yolları ulaşıma kapanmış ve bazı yerleşim yerlerine ulaşımda aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu kapsamda 12 Aralık 2013 Perşembe günü yoğun kar yağışı sebebiyle Mardin İdil - Cizre karayolu ulaşıma kapanmış olup, 100’e yakın araç yolda kalmıştır. Başbakanlık AFAD koordinasyonu ve Diyarbakır Karayolları Bölge Müdürlüğü Mardin İl AFAD Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Mardin Valiliği bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi oluşturulmuş, askeri araçlar vasıtasıyla mahsur kalan araçlara ulaşılarak 32 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Yol açma çalışmalarına 33 araç ve 66 personel ile devam edilmekte olup yine Başbakanlık AFAD koordinesinde Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü’nden 10 personel ve 2 arama kurtarma aracı çalışmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Mardin ve Şırnak İl AFAD ekipleri de çalışmalara katılmaktadır. İhtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere helikopter ve ilave ekip sevkine ilişkin mesaj emirleri Genelkurmay Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

450 köy yolu kapandı

Yine yaşanan yoğun kar yağışları sebebiyle 12 Aralık 2013 Perşembe günü Giresun’da 450 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi alınmış olup Giresun İl AFAD Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucu Başbakanlık AFAD koordinasyonunda 46 araç ile yol açma çalışmaları yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalara destek olmak amacıyla ek personel ve araç sevkiyatına ilişkin gerekli planlama ve koordinasyon sağlanmıştır. Başbakanlık AFAD olarak gelişmeler 7/24 takip edilmektedir."