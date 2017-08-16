Genelkurmay’a 2014’te gönderilen mektubun içeriğinde neler var?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timin başındaki eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in makam odasında bulunan mektubun detayları ortaya çıktı. Genelkurmay’a 2014’te gönderilen mektupta, 15 Temmuz’da darbe girişimine katılan 22 generalin isim listesi çıktığı öne sürüldü. İhbar mektubunda, “Buzdağının görünen kısmı. Askeri darbe düşüncesi farazi değil” ifadelerine yer verildi.

3 yıl önce ihbar edilen generaller

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre; ihbar mektubunda, ismi geçen generallerin neredeyse tamamının 15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı ve kalkışmanın başarısız olmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK’dan ihraç edildiği belirlendi. Mektuptaki bu listede, “Cemaat mensubu sempatizanı generallerden bir kısmı” denilerek şu isimlere yer verildi:

“Ahmet Cural, Arif Pazarlıoğlu, Cengiz Karacabey, Deniz Kartepe, Emin Ayık, Ercan Dursun, Fethi Alpay, Hakan Evrim, Hüseyin Fazla, İdris Aksoy, Koray Uz, Mehmet Cahit Bakır, Mehmet Zeki Kıralp, Mustafa Başbozkurt, Muzaffer Öztosun, Osman Nuri Gür, Rüştü Çelenk, Sami Özatak, Semih Koşucuoğlu, Serdar Gülbaş, Şaban Umut, Uğur Buldu.”

Başbakan’a iletilmesi istenen 13 Nisan 2014 tarihli ihbar mektubunda ise şu ifadeler kullanıldı:

Yoğun çalışma: Gündemdeki konuşulanlara bakıldığında Cemaat’in sadece polis ve yargıda örgütlendiği gibi yanlış bir izlenim oluşmaktadır. Fakat aynı derecede olmasa bile TSK’da da önemli ve kritik noktalarda tamamen hâkimiyeti almış durumdadırlar. Üstelik geleceği düşünerek kendilerinden sonraki kadroların da oluşması için çok yoğun bir çalışma içerisindeler.

Nasıl seçildiklerini biliyorum: Aşağıda örnek olması açısından TSK’daki üst düzey paralel subaylardan bir kısmını bulabilirsiniz. Bunları, bu rütbelere seçilişinde, dosyalarının hazırlanışında, sivil imamların evlerindeki dosya çalışmalarında bizzat bulunmuş biri olarak bu mektubu yazıyorum. Bu kişilerin görev yerleri veya görev aldıkları komisyonları incelediğinizde durumun önemi daha iyi anlaşılacaktır.

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