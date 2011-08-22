-Genelkurmay yük gemisi görevlendirdi ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Somali'de yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık ve salgın hastalıkların ulaştığı boyut üzerine başlatılan insani yardım faaliyetleri kapsamında, Somali halkının acil ihtiyaçlarından oluşan insani yardım malzemesini göndermek maksadıyla, 1 adet yük gemisinin görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, TCG GEDİZ (F-495) Fırkateyni, Denizcilik Müsteşarlığınca görevlendirilen insani yardım gemisi M/V BURAK-A'ya Magodişu/Somali'ye intikali süresince refakat edecek ve bölgede mevcut deniz haydutluğu tehdidine karşı destek sağlayacak. TCG GEDİZ (F-495) Fırkateyni, refakat ve destek görevinin ardından bölgede görev yapan çok uluslu koalisyon kuvveti CTF-151 komutasında deniz haydutluğu ile mücadele harekatına katılacak.