'Genelkurmay ve MİT bize yardımcı olmadı'

Eski Başbakan ve Bağımsız Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, başbakanlığı döneminde devlet kurumları içindeki çete olaylarına karışmış unsurların yeterince temizlenemediğini söyledi. Yılmaz, "O günkü kurumların kafa yapısı, o kurumların başında olan kişiler, bize maalesef yeterince yardımcı olmamıştır. Bunun içinde o zaman ki Genelkurmay da var, Genelkurmay Başkanı da var, MİT de var" dedi.



Yerel seçim için AKP adaylarına alternatif adaylar belirlemek için seçim bölgesi Rize'ye gelen Mesut Yılmaz, geceyi geçirdiği otelde basın toplantısı yaptı.



Mesut Yılmaz, gazetecilerin "Bir raporla Susurluk'u kapattığınız yönünde iddialara ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken, "O gün eğer kapanmış olsaydı, bugün Susurluk meselesi yeniden gündeme gelemezdi. Rapor yayınlandığı zaman Türkiye'de bütün kurumların kendi bünyesinde bir özeleştiri yapması gerekirdi. Çete olaylarına karışmış unsurları kurumların kendi içinden ayıklamaları ve temizlemeleri gerekirdi" dedi.



Kurumların kendi içlerinde bu temizliği yapmadığını, yargının da bu konuda üzerine düşeni yapmıdığını söyleyen Yılmaz, "Ama Türkiye'nin uzun süre bu urla birlikte yaşaması mümkün değildi. Şimdi bunun temizlenmesi için konjonktür ortaya çıktı. Avrupa Birliği perspektifi bu konuda önemli bir araç olmuştur. Ama endişem bugünkü iktidarın bu işi iç politika amaçları içerisinde istismar etmesidir. Bu mesele dış politika meselesi gibi Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren bir devlet meselesidir. Her türlü iç politika tartışmalarının üstünde ve dışında tutulması gerekir. İktidarın meseleyi bu titizlik içinde götürdüğünden çok ciddi şüphem var" diye konuştu.



'Genelkurmay da, MİT de yardımcı olmadı'



Türkiye'nin gerçek bir hukuk devleti olabilmesi için günün şartlarının uygun olduğunu dile getiren Mesut Yılmaz, "Ancak iktidarın tavrı yüzünden bu fırsat heba edilmektedir" dedi.



Kendi dönemlerinde kurumların yardımcı olmadığını söyleyen Mesut Yılmaz, "Geçmişe yönelik bize yöneltilen eleştiriler, haksız ve o günkü şartları dikkate almayan eleştirilerdir. O günkü kurumların kafa yapısı, o kurumların başında olan kişiler, bize maalesef yeterince yardımcı olmamıştır. Bunun içinde o zaman ki Genelkurmay da var, Genelkurmay Başkanı da var, MİT de var. Zaman içinde Türkiye'nin geldiği nokta bu meselede kesin çözüme ulaşmak için daha müsait bir noktadır. Bugün netice alınmasındaki en büyük engel ise AKP'nin meseleye iç politika meselesi olarak bakmasıdır ve ayrımcı yaklaşmasıdır. Bizden olanlar, bize karşı olanlar, muhalifleri sindirmek için bunu fırsat olarak değerlendirmeye çalışmasıdır. Bu anlayış ve bu kafayla bu mesele çözülmez" dedi.



Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde sırasıyla Orgeneral Doğan Güreş, Orgeneral İ. Hakkı Karadayı ve Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüttü.



Yılmaz'ın başbakanlığı sırasında MİT Müsteşarlığı görevini ise, Sönmez Köksal ve Şenkal Atasagun yürütmüştü.



