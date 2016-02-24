Genelkurmay, Sur'da teslim olan üç PKK'lının videosunu yayımladı

Genelkurmay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında teslim olan üç PKK'lının videosunu yayımladı. Askerlerin teslim olan PKK'lılara, "Gençler devletin güvencisi altındasınız. Bize emanetsiniz. Size kimse zarar vermeyecek" şeklinde konuşması dikkat çekti. Bir PKK üyesi teslim olma gerekçesini, "İnsanları zor durumda bıraktık, pişman olduk, devlete teslim olmaya karar verdik" diyerek açıkladı.

84 gündür süren çatışmalar ve sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır'da teslim olduğu belirtilen PKK'lılar askeri aracın içinden megafona konuştu. Teslim olan bir PKK'lı "Bizleri, 'devlet teslim olanı infaz ediyor diye' kandırdırlar. Devlet kimseyi infaz etmiyor. Siz yalancısınız. Devlet teslim olana bir şey yapmıyor" şeklinde konuştu. Bir diğer PKK üyesi olduğu söylenen kişi de megafondan "Arkadaşlar, bölge halkına zarar vermekten başka bir şey yapmadık. Gelin siz de teslim olun. Gelin devlete teslim olun. Kimseye zarar verilmiyor. Şimdi yaşıyoruz, hayattayız ve hayata ve yaşamaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin artık" diye konuştu.