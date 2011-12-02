'Genelkurmay' sözlerine açıklık getirdi

T24 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedellinin ayrıntılarını anlattı. 92 bin kişinin yararlanmasını beklediklerini, ilk taksidi yatıranın yoklama kaçağı olmayacağını söyledi. Genelkurmay'ın görüşüyle ilgili Meclis'te söylediği sözlere de açıklık getirdi.



"Genelkurmay görüş bildirse ne olacak, bildirmese ne olacak..." Tam da bedelli askerlik görüşmeleri sırasında çok tartışıldı Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın bu sözleri. O sözlere açıklık getirdi Savunma Bakanı. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamayla "O sözün önü -arkası var, amaç bu değildi" dedi ve bedelli askerlikte siyasi sorumluluğun hükümete ait olduğunu vurguladı.



"Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan görüş Bakanlar Kurulunda tasarı oldu. İmza atılan metin, artık Bakanlar Kurulunundur. Sorumluluk, hükümete aittir. Genelkurmay Başkanlığı'mıza değil. Siyasi partilerin de siyasilerle muhatap olması gerekir. Biz bunu ifade etmeye çalıştık. O konuşmanın bir cümlesi alınıp yapılan yorumlar doğru değil"



İsmet yılmaz, sonra da bedelli uygulamasına ilişkin birçok soruya yanıt verdi



Savunma Bakanı Yılmaz, "Belirlenen yaşın en uygun yaş olduğunu düşünüyoruz. 460 bin yükümlünün yüzde 20'si ve üzerinde bir başvurusu bekleniyor. Aralık ayı kısa dönem askerlik yükümlüleri, ilk taksidi öderse bedelli askerlik kapsamına girecek. Bu nedenle bakayalık durdurulacak, gözaltına alınma olasılığı kalkacak. İkinci taksit ödenmezse yoklama kaçağı sayılacak.



Ve "Vicdani Red"... Savunma Bakanı, "Askerlik yapmak istemeyene memuriyet hizmetiyle ilgili bir çalışma yok" dedi. Ama "Vicdani Red" cezalarının bir kez verilmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in göreve getirilmesi ile ilgili tartışmalar için ise "TSK Personel Kanunu'na göre atandı. Yorum yapmak bile gereksiz" dedi.





