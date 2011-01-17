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GENELKURMAY: SİLAHLARIN KULLANILIP KULLANILMADIĞI ARAŞTIRILIYOR ANKARA (A.A)

17 Ocak 2011 14:54

-GENELKURMAY: SİLAHLARIN KULLANILIP KULLANILMADIĞI ARAŞTIRILIYOR ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Aktütün'de Jandarma Karargahının hemen yanındaki hurda deposunda, 19 Ekim 2010'da envanter dışı silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtilerek, ''Soruşturma kapsamında, halen bahsi geçen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılması yapılmakta olup, soruşturma devam etmektedir'' denildi. Genelkurmay Başkanlığı, bugünkü Sabah gazetesinde, ''Faili meçhul cephanelik! Aktütün'de Jandarma Karargahının hemen yanındaki hurda deposunda çok sayıda silah ve patlayıcı bulundu'' haberiyle ilgili açıklama yaptı.  Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 Ekim 2010'da 21. Jandarma Sınır Tugayı 1. Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı, Durak 1. Jandarma Sınır Bölüğü Komutanlığı hizmet binasının güneyindeki hurdalık depoda, envanter dışı silah, mühimmat ve patlayıcı (8 adet kaleşnikof tüfek, 3 adet 7,92 mm. İran yapımı mauser, 1 adet roketatar, 2 adet kaleşnikof kasaturası, 26 adet kaleşnikof şarjörü, 65 adet kaleşnikof fişeği, 55 adet mausere ait fişek ve 273 adet dinamit lokumu) bulunduğu bildirildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Bilahare, Jandarma Asayiş Korgeneral Komutanının emri ile idari tahkikat heyeti oluşturulmuştur. İdari Tahkikat Heyetinin incelemesi 21 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıştır. 25 Ekim 2010 tarihinde ise askeri savcılık tarafından adli soruşturmaya başlanılmıştır. Askeri savcının talimatıyla, gerekli önlemler alınarak bulunan malzemeler muhafaza altına alınmış, 273 adet dinamit lokumu ise yapılan incelemeyi müteakip, tehlike arz etmesi nedeniyle imha edilmiştir. Soruşturma kapsamında, halen bahsi geçen silahların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının araştırılması yapılmakta olup, soruşturma devam etmektedir.''

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