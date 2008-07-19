Genelkurmay sert çıktı

Genelkurmay Başkanlığı, Akşam gazetesinin dün gündeme getirdiği ve askeri darbe iddialarıyla ilgili Ergenekon soruşturması kapsamında ilk kez görevdeki subaylarla ilgili bir soruşturma açıldığı iddiasını sert bir açıklamayla yalanladı.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 6’sı kurmay albay 20’yi aşkın TSK mensubunun illegal yapılanmaya gittiğine yönelik MİT raporu çerçevesinde Askeri Savcılığın muvazzaf subaylar hakkında başlattığı soruşturmanın Ergenekon operasyonu ile ilgisi olmadığı bildirildi.

Genelkurmay’dan dün akşam 21.30 sıralarında yapılan açıklamada, görünüşte özgürlük ve demokrasi savunucusu olduklarını vurgulayan çevrelerin aslında istikrarı bozan odaklara dönüştüğü vurgulanarak, TSK’nın gerçek sahibi olan Türk milletinin hukuk dışı saldırılara karşı yasal ve demokratik tepki göstermesinin doğal bir beklenti olduğu belirtildi.

Genelkurmay’ın söz konusu iddialara 6 madde halinde yanıt verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Olay yeni değil

1- 18 Temmuz 2008 tarihinde bir günlük gazetede, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzun süredir devam eden bir soruşturma, yeni bir olay gibi kamuoyuna yansıtılmıştır. Bu soruşturmanın, basın organında iddia edildiği gibi halen Türkiye’nin gündemindeki soruşturma ile bir ilgisi yoktur.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri, personelinin karıştığı her türlü disiplinsizlik olayını büyük bir duyarlılıkla inceler ve kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde gereğini yerine getirir.

3- Üç sene önce vuku bulan bir olayda mahkeme kararıyla ordudan ilişiği kesilen bir personelin durumu dahi, bazı basın ve yayın organlarında yeni bir olay olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.



İstikrarı bozan odaklar

4- Bu tür yayınlarda kasıt aramamak mümkün değildir.

5- Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve onun mensuplarını olayların içine çekme gayretinde bulunan ve görünüşte özgürlük ve demokrasi savunucusu olduklarını vurgulayan çevreler, Türkiye’nin istikrarını bozan odaklar haline gelmiş bulunmaktadırlar.

6- Kaynağı neresi olursa olsun; bu tür haberlerle TSK’ya yöneltilen hukuk dışı saldırılara karşı yalnız Türk Silahlı Kuvvetleri’nin değil, onun gerçek sahibi yüce Türk milletinin de yasal ve demokratik tepki göstermesi doğal bir beklentidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”



Erdoğan: Ben bilmiyorum

Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin MİT raporu ile ilgili sorusuna “Benim masamdan geçmeyen. Benim imzam bulunmayan, görmediğim, bilmediğim bir yazılı belge hakkında konuşmak haddime değildir. Böyle bir şeyi ben bilmiyorum” yanıtını verdi.





Akşam’daki iddialar neydi?

Akşam gazetesinin haberine göre; Ergenekon’un görevdeki subaylara uzandığı iddialarına yol açan soruşturma süreci, MİT’in yaklaşık 3 yıl önce hazırladığı bir raporla başladı. MİT, raporunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde, aralarında 6 kurmay albayın da bulunduğu 20’den fazla subay, askeri öğrenci ve sivil memurun illegal bir yapılanma içinde olduğunu belirtti. MİT, sözkonusu raporu, “çok gizli ve kontrollü” damgasıyla Genelkurmay Başkanlığı’na iletti.



Belge dışarı sızdı

Genelkurmay Başkanlığı, konuyu araştırması için raporu, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Faruk Cömert’e gönderdi. Cömert de askeri istihbarat birimlerine raporun doğruluğu konusunda araştırma yapılması talimatı verdi. Ancak bu sırada rapor, Harp Akademileri’nde görev yapan bir yarbayın bilgisayarından çıktı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde raporun doğruluğuna ve dışarıya nasıl sızdığına yönelik araştırmalar sürerken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ergenekon soruşturması kapsamında operasyon yapılan İşçi Partisi’nin bilgisayarında da sözkonusu rapor bulundu.

