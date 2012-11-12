Genelkurmay: Pilotlar tecrübeliydi, düşen helikopter bakımlıydı

Genelkurmay Başkanlığı, Siirt Pervari'de düşen ve 17 askerin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, helikopterin düşüş nedeninin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağı belirtilerek "Meteorolojik şartlardan dolayı düştüğü değerlendirilmektedir" denildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin helikopterde "metal yorgunluğu" olabileceği iddialarına da cevap veren TSK, helikopterin 2000 yılında üretildiğini ve 10 bin saat uçuş ömrü olmasına rağmen düşen helikopterin sadece 1.845 saat uçuş yaptığını vurguladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada Sikorsky S-70 tipi helikoptere ait teknik bilgilere de yer verildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:



1. Bazı basın yayın organlarında; 10 Kasım 2012 Cumartesi günü, Siirt’in Pervari İlçesi Doğanca Beldesi Hasan Tepe mevkiinde, bir S-70 Genel Maksat helikopterinin kırıma uğramasına yönelik olarak gündeme getirilen iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hâsıl olmuştur.

2. Olayda kırıma uğrayan S-70 Modeli Sikorsky tipi helikopter, 2000 yılında imal edilerek 10992 kuyruk numarasıyla, 17 Ekim 2000 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir.

3. Helikopterlerin kabul edilen ekonomik ömürleri asgari 10.000 uçuş saatidir. Müteakiben yapılacak teknik değerlendirmeye göre bu süre uzatılabilmektedir. Kaza kırıma uğrayan 10992 kuyruk numaralı helikopter, toplam 1.845 saat uçuş yapmıştır. Kara Kuvvetleri envanterindeki en fazla uçuş yapan aynı tip helikopterin uçuş saati ise 3.700’dür.

4. Diğer hava araçlarında olduğu gibi, kırıma uğrayan helikopter de; uçuş saatine bağlı olarak düzenli bakımdan geçirilmiştir. 10992 kuyruk numaralı helikopterin; 10 saatlik, 30 saatlik, 100 saatlik, 250 saatlik ve 500 saatlik bakımları zamanında yapılmıştır. Her safha bakımı, birbirini bütünleyecek şekilde daha fazla detayı kapsamaktadır.

5. S-70 tipi helikopterler; komuta-kontrol, hava hücum harekâtı, personel ve malzeme nakli, ambulans hizmetleri, arama kurtarma gibi görevlerde genel maksat helikopteri olarak kullanılmaktadır. Kullanılma maksadına uygun olarak; general, subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş/erler bu helikopterler ile taşınmaktadır.

6. S-70 model helikopterler; dört palli ve iki motorlu olarak dizayn edilmiştir. İrtifa ve sıcaklık değerlerine bağlı olarak yaklaşık 3.500 kg. faydalı yük veya 18 tam teçhizatlı personel taşıma kapasitesine sahiptir. Helikopterin mürettebatı; 2 pilot, 1 uçuş teknisyeni ve 1 makinalı tüfek nişancısı olmak üzere toplam 4 personelden oluşmaktadır.

7. Söz konusu helikopterde görevli olan pilotlar, tecrübeli pilot statüsündedir ve uçuş saatleri emsallerine göre ortalamanın üzerindedir.

a. Birinci Pilot ( Kr.Plt.Yzb. Anıl Barış ÇETİN); 2005 yılında Kara Havacılık Okulu'ndan mezun olmuş ve olay tarihine kadar toplam 1.425 saat uçmuştur. Şehit Yzb. ÇETİN’in toplam uçuş süresinin 475 saati, teröristle mücadelede gerçekleşmiştir.

b. İkinci Pilot (Kr.Plt.Ütğm. Yakup ÇINAR); 2007 yılında Kara Havacılık Okulundan mezun olmuş ve olay tarihine kadar toplam 1.115 saat uçmuştur. Aynı zamanda arama kurtarma pilotudur. Şehit Ütğm. ÇINAR’ın toplam uçuş süresinin 300 saati, teröristle mücadelede gerçekleşmiştir.

8. Olay günü meteorolojik şartlar değerlendirilmiş, havanın yer yer kapalı ve hafif yağışlı olduğu, ancak görüş mesafesinin uygun ölçülerde bulunduğu belirlenerek Tugay Komutanlığı tarafından planlandığı şekilde havadan indirme faaliyetinin uygulanmasına karar verilmiştir.

9. Bu değerlendirme ışığında, kırıma uğrayan helikopter, birinci sortide 13 askerî personeli (Jandarma Özel Harekât Timi) indirme bölgesine vukuatsız olarak indirmiş, ikinci sorti için Siirt'e dönerek, indirilecek ikinci grup askerî personeli (13 JÖH personeli) alarak havalanmış ve iniş bölgesinde kırıma uğramıştır.

10. Kırıma uğrayan helikopterimize dışarıdan herhangi bir terörist müdahalesi olmamıştır. Helikopterin, değişen meteorolojik şartlardan dolayı düştüğü değerlendirilmektedir.

11. Helikopterin gerçek düşme nedeni, Kaza-Kırım Heyeti'nin yapacağı detaylı teknik incelemeden sonra belli olacaktır.

12. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aile fertlerine ve Aziz Milletimize sabır ve metanet diliyoruz.