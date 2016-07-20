Genelkurmay panosunda "Hakimiyet milletindir" mesajı

15 Temmuz darbe darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki dijital panodan, "Hakimiyet milletindir" yazısı paylaşıldı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahında kontrol bir süreliğine darbe yanlısı subaylara geçmiş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı komutanlar rehin alınmıştı.

Darbe girişiminin ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın emriyle karargahtaki dijital panodan, Türk bayrağı fotoğrafı ile "Hakimiyet milletindir" yazısı paylaşıldı.