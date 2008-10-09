Genelkurmay: Komutanın bilgisi yoktu

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Babaoğlu’nun cumartesi sabahı duyurulan Aktütün saldırısından cumartesi akşamına kadar bilgisinin olmadığı açıklandı



Genelkurmay Başkanlığı, geçen cuma 17 askerin şehit düştüğü Aktütün Sınır Karakolu saldırısının ertesi günü Antalya'da golf oynamakla eleştirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu'nun, cumartesi akşamına kadar şehitler hakkında bilgisinin olmadığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



‘Akşam öğrendi’



"Son günlerde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında haberler yer almaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanımızın Antalya’da bulunduğu sırada, 4 Ekim 2008 Cumartesi günü akşam saatlerine kadar olan sürede, Bayraktepe bölgesinde meydana gelen çatışma sonucunda verilen şehitler hakkında bir bilgisi olmamıştır. Gerçeğin böyle olmasına rağmen konunun teyit edilmeden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratma amaçlı olarak kullanılması üzücü ve düşündürücüdür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Çatışma, geçen cuma öğle saatlerinde başlamış ve gece yarısına kadar sürmüştü. Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, cumartesi sabahı saat 09.00'da düzenlediği basın bilgilendirme toplantısıyla çatışmayı ve şehitleri kamuoyuna duyurmuştu.

Buna karşın, dünkü açıklamada, Orgeneral Babaoğlu'nun şehitlerden cumartesi akşamına kadar bilgi sahibi olmadığının duyurulması dikkat çekti.







Komutan’ın golf oynaması eleştirilmişti



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Aktütün çatışmasının yaşandığı geçen hafta sonunda Antalya’da golf oynamış ve bu tatil, bazı gazeteler tarafından ağır şekilde eleştirilmişti.



