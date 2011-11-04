Genelkurmay kafa karıştırdı!

T24 - Emekli Albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı "faili meçhul cinayetler" davasına, sanığın 1994 yılının 02-16 Şubat tarihlerinde nerede bulunduğuna ilişkin belge gönderen Genelkurmay Başkanlığı kafa karışıklığı yarattı. Genelkurmay, önce, "Temizöz yurt dışındaydı"; sonra da "yurt dışında değildi" dedi.



Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz ve eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atağ'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın sabahki oturumunda tutuklu sanıklar emekli Albay Cemal Temizöz, Kamil Atağ, Tamer Atağ, Hıdır Altuğ, Fırat Altın ve Adem Yakin hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Kukel Atağ ise duruşmaya katılmadı.



Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, önceki duruşmada Genelkurmay Başkanlığı'ndan istenilen yazının gönderildiğini belirterek, söz konusu yazıda, sanık Temizöz'ün 02 Şubat 1994 ile 16 Şubat 1994 tarihleri arasında TMR görevi kapsamında Belçika'da bulunduğunun bildirildiğini söyledi.



Cumhuriyet Savcısı Levent Kaya, Genelkurmay Başkanlığı'ndan mahkemeye gönderilen ilk yazıda sanık Temizöz'ün 1993-1995 yılları arasında NATO görevi kapsamında yurt dışına çıkmadığının belirtildiğini hatırlatarak, söz konusu iki yazı arasında çelişki bulunduğunu ifade etti.

Mahkeme heyetinden, çelişkinin giderilmesi için Genelkurmay Başkanlığı'na yeniden müzekkere yazılmasını talep eden Savcı Kaya, ayrıca Brüksel makamlarından söz konusu görevle ilgili bilgi ile uçak şirketlerinden o tarihteki uçuş bilgilerinin de sorulmasını istedi.



Genelkurmay Başkanlığı'nca mahkemeye gönderilen ve önceki duruşmada okunan yazıda sanık Cemal Temizöz'ün 1993-1995 yılları arasında NATO görevi kapsamında yurt dışına çıkmadığı belirtilmişti.



Savunmasında söz konusu yazıya değinen sanık Temizöz de "Genelkurmay Başkanlığı'na 'TMR Görevbaşı Eğitim ve Tetkik Görevi Belçika-Brüksel' diye sorulmasını talep ediyorum. Öyle sorulursa benim o dönemde yurt dışında olduğum ortaya çıkacaktır" demişti.



Mahkeme, bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı'na yeniden yazı yazılmasını kararlaştırmıştı.





Mahkeme Başkanı Yılmaz, sanık Atağ'ı uyardı



Duruşmada söz alan sanık Kamil Atağ, dosyada somut delil bulunmadığını ileri sürdü.



Sanık Atağ'ın savunması sırasında, "savcılar davaya konu iddianameyi KCK ile anlaşarak düzenledi" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Yılmaz, "Bir Cumhuriyet Savcısına 'KCK ile anlaştı' diyemezsin. Sözlerine dikkat et. Suç unsuru taşıyan cümleler kurma" diye uyardı.



Söz alan sanık Adem Yakin de, üzerlerine atılı iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.



Başkan Yılmaz, duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verdiklerini açıkladı.





İstenen cezalar



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 104 sayfalık iddianamede, sanıkların TCK'nın "Adam öldürmek", "Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak" ve "Adam öldürmeye azmettirmek" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.



Sanıklardan Cemal Temizöz'ün dokuz, Kamil Atağ'ın yedi, Tamer Atağ'ın iki, Adem Yakin'in yedi, Hıdır Altuğ'un üç, Fırat Altın'ın altı, Kukel Atağ'ın ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.



Sanık Temizöz'ün 1993'te Cizre'de "Terörle mücadele ediliyor" görüntüsü altında "Korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan bir grup oluşturduğu, grubun süreç içerisinde asli görevinden ayrılarak, terör örgütü PKK'ya yardım ettiğinin değerlendirildiği ya da özel sebeplerden dolayı gözaltına aldıkları kişileri sorguladığı" ileri sürülen iddianamede, grubun sorgulanan bu kişilerden bir kısmını öldürdüğü iddia ediliyor.





