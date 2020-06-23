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Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ali Serin’in emir astsubayı 'FETÖ’den tutuklandı

23 Haziran 2020 23:16

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayı M.K., 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklandı. 15 Temmuz'dan 4 yıl sonra tutuklanan M.K’nin, Serin’in Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı yaptığı dönemde de emir astsubayı olduğu öğrenildi.

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