Genelkurmay, iki amiralin daha istifasına ilişkin haberleri yalanladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Oramiral Nusret Güner'in istifasının ardından yeni istifalar gündeme geldiğine ilişkin bazı haberler Genelkurmay Başkanlığı’nca yalanlandı.

Bugün bazı gazetelerde Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner'in istifasının ardından iki amiralin daha emekliliğini istediği yönünde haberler yer aldı. Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Şevki Şekerefeli ile Deniz Kuvvetleri Karargâhı'nda görevli Gündüz Alp Demirus'un istifa dilekçelerini geçen hafta Kuvvet Komutanlığı'na ilettikleri ileri sürüldü. Sabah gazetesinde yer alan haberde iki amiralin çeşitli davalar nedeniyle personel tutuklamalarına tepki için emeklilik istedikleri ifade edildi.

Ancak haberler üzerine Genelkurmay Başkanlığı’dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Bazı basın yayın organlarında; isimleri ve görev yerleri de belirtilerek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı amirallerin istifa ettiğine yönelik iddialara yer verilmektedir. Söz konusu iddialar gerçek dışıdır.