-GENELKURMAY: HELİKOPTERİN PERİYODİK BAKIMI TAM ANKARA (A.A) - 12.01.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Ankara'daki helikopter kazasına ilişkin başlatılan kaza-kırım incelemesi devam ettiğini belirterek, kazanın nedeninin incelemeden sonra ortaya çıkacağını, medyada yapılan bütün değerlendirmelerin gerçek verilere dayanmadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, helikopter kazasının ardından çıkan haberlere ilgili açıklama yaptı. Kaza geçiren UH-1 helikopterinin 1985'de envantere girdiği ifade edilen açıklamada, helikopterin 1994 ve 2004 yıllarında iki kez gövde yenileştirme faaliyetine tabi tutulduğu bildirildi. ''2004'teki gövde yenileştirmesinde motor modifikasyonu da tamamlanmıştır. Ayrıca aynı yıl radar altimetresi helikoptere monte edilmiştir. Aviyonik modernizasyonunun uygulanma tarihi ise 4 Ocak 2010'dur'' ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bir helikoptere günlük, ara (25 uçuş saatinde bir) ve safhalı bakım (150 uçuş saatinde bir) periyotları uygulanmaktadır. Kazaya uğrayan helikoptere bütün periyodik bakımlar uygulanmıştır. Tüm bakım kayıtları mevcuttur. Kaza geçiren helikopter ile temas saat 10 Ocak 2011'de saat 18.30'da kesilmiştir. Bunun üzerine Kara Havacılık Okul Komutanlığından bir S-70 helikopteri ile saat 19.00'da arama faaliyetine başlanmıştır. Saat 19.25'de ikinci S-70 helikopteri bölgeye gönderilmiştir. Saat 20.00'den itibaren aynı komutanlık tarafından bölgeye iki arama kurtarma helikopteri daha gönderilmiş, saat 21.15'den itibaren Özel Kuvvetler Komutanlığına ait iki arama kurtarma helikopterinin de bölgeye ulaşması ile toplam altı helikopterle arama kurtarma faaliyetine devam edilmiştir. Havadan bu faaliyet devam ederken, karadan da arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Bu faaliyetler devam ederken, Dodurga Köyü Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı unsurlar, saat 23.05'de Gölbaşı'nın takriben 15 kilometre kadar batısında bulunan Tuluntaş köyü/İncek yakınında helikopterin enkazına ulaşmıştır. 10 Ocak 2011 tarihinde yapılan açıklamada da belirtildiği gibi, kazadan hemen sonra başlatılan kaza-kırım incelemesi devam etmektedir. Kazanın oluş nedeni ile ilgili net bilgiler, bu incelemeden sonra ortaya çıkacaktır. Şu aşamada medyada yapılan bütün değerlendirmeler gerçek verilere dayanmamaktadır.''