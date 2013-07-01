Genelkurmay EMASYA protokolünün yürürlüğe girdiğini doğruladı

Genelkurmay'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ik olacağına dair bir bildirimde bulunmadı. Öte yandan, yapılan açıklamada EMASYA protokolünün yenilendiği doğrulandı. Açıklamada "Valilerin 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/d maddesi gereğince; Askeri Birliklerden Yardım İstemesine İlişkin Esaslar" Protokolü, 18 Nisan 2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir" denildi.

Genelkurmay’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi; T.C. Anayasası, çeşitli kanunlar, 2010 Yılında Başbakanlık tarafından yayımlanan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB-2010) ve bu belgedeki direktif doğrultusunda hazırlanarak Sayın Başbakan tarafından onaylanan Türkiye’nin Milli Askerî Stratejisi (TÜMAS-2011) dokümanı ile tanımlanmıştır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri; caydırıcılık, güvenlik/harekât ortamının şekillendirilmesi, kriz yönetimi, sınırlı güç kullanımı ve konvansiyonel harp görevlerine ilave olarak, Barışı Destekleme Harekâtı ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde talep edildiğinde Doğal Afet Yardım Harekâtı ve İç Güvenlik Harekâtına da destek sağlamaktadır.

1- İl İdaresi Kanunu’na açıklık getirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile hazırlanan "Valilerin 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/d maddesi gereğince; Askeri Birliklerden Yardım İstemesine İlişkin Esaslar" Protokolü, 18 Nisan 2013 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

2- Yürürlüğe giren Protokol; Bir veya birden fazla ilde çıkan veya çıkabilecek ya da bir ilde çıkarak komşu illere sirayet eden veya etmesi muhtemel her türlü toplumsal olay ile terör olaylarında il valilerinin askeri birlik komutanlarından yardım talep etmesi üzerine; askeri birlik komutanlıklarından kuvvet tahsis edilmesi durumunda iller ve kuvvetler arasında işbirliği, koordinasyon, kuvvet kaydırılması ile emir komuta ilişkilerini kapsamaktadır.”

Suriye 'öncelikli tehdit' değil

“Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde (MGSB) Suriye’nin yeniden “öncelikli tehdit” olarak algılanacak şekilde değişeceği haberleri ise doğrulamadı.