Genelkurmay: Elimizde füze görüntüsü yok!

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Baki Kavun, Suriye'nin düşürdüğü Türk jetinde füze algılama sistemi olmasına rağmen çıkan parçalarda füze izine rastlanmadığını açıkladı.

Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da daha önce yaptığı açıklamada "Çıkan parçalar içerisinde şu ana kadar füzeye rastlanmadı, incelemeler devam ediyor" demişti.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın "Genelkurmay: Uçağımızın füze algılama sistemi vardı" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2012) yazısı şöyle:



Genelkurmay: Uçağımızın füze algılama sistemi vardı



Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Kavun, Suriye’nin düşürdüğü Türk jetiyle ilgili bilinmeyenleri Milliyet’le paylaştı. Kavun pilotların otopsi raporunu açıklama yetkisinin Malatya Savcılğı’nda olduğunu söyledi.

Suriye’nin düşürdüğü RF-4 uçağımız ve şehit pilotlarımızla ilgili gündemdeki bazı sorulara dün yer vermiştim. Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Baki Kavun, telefonla arayarak yönelttiğimiz soruları yanıtladı.

Tuğgeneral Kavun, uçağımızın nasıl düşürüldüğü ve pilotlarımızın nasıl şehit olduğu konusunun, uçağın ana gövdesi çıkartıldıktan sonra yapılacak incelemeler sonucunda kesinliğe kavuşacağını vurguladı. Kavun, bir taraftan uçağın diğer parçalarının çıkarılma çalışmalarının sürdüğünü, bir taraftan da radar izleri dahil olmak üzere diğer bulguların ve çıkarılan parçaların değerlendirilmesine devam edildiğini de açıkladı.

Pilotlarımızla ilgili yanıtlar

Tuğgeneral Kavun, şehit pilotlarımızla ilgili olarak dün bu köşede yer verdiğim sorulara, şu yanıtları verdi:

* Şehit pilotlarımıza otopsi yapıldı mı? Yapıldıysa, hangi sonuçlara ulaşıldı?



Şehitlerimize Malatya’da otopsi yapıldı. Otopsi raporu, Malatya Savcılığı’na teslim edildi. Otopsi raporunu açıklama yetkisi savcılığımıza aittir.

* Pilotlarımızın botları ve kaskları nasıl su yüzüne çıkabildi?

Havacılık kazalarında pilotların kasklarının ve botlarının su yüzüne çıkabildiği daha önce de gözlenmiş bir olgudur. Kasklar ve botlar, yapıldığı malzemenin niteliği gereği su yüzüne çıkabilmektedirler. Ayrıca kaza anındaki çarpmanın etkisiyle de kask ve botların çıkabildiği görülmüştür. Örneğin geçtiğimiz günlerde şehit olan Türk Yıldızları filomuzun F-5 pilotunun da kaskı ve botları çıkmıştı. Su içindeyse akıntılar botların bağlarını çözebilmekte ve botları çıkarabilmektedir. İmal edildiği malzeme, yüzer malzeme olduğu için de su yüzüne çıkabilmektedirler.

Uçağımızla ilgili yanıtlar

Düşürüler RF-4 uçağımızla ilgili sorulara Tuğgeneral Kavun’un verdiği yanıtlar da şöyle:

* Düşürülen RF-4 uçağımızda füze algılayan sistem var mıydı?

Evet, bu uçağımızda füze algılama sistemi vardı. Bu nedenle ‘Bir füze tehdidi söz konusuysa algılamış olmaları gerekirdi’ diye değerlendiriyoruz.

* Uçağımızda pilotların kendi aralarındaki konuşmaları kaydeden VTR kayıt cihazı bulunuyor muydu? Bu parçaya ulaşıldı mı?

Bu uçağımızda VTR cihazı bulunmuyordu.

* Türkiye’nin elindeki görüntülerde ve radar izlerinde uçağımızın füze ile düşürüldüğünü kesin olarak gösteren veya kanıtlayan bir kayıt var mı?

Bir füze görüntüsü yok. Radar izleri, diğer bulgular ve parçalar üzerindeki incelemeler devam ediyor. Uçağın ana gövdesi dahil deniz dibindeki parçaların çıkartılması çalışmaları da sürüyor. Uçağın ana gövdesi çıkartıldıktan sonra yapılacak inceleme sonucunda uçağımızın nasıl düşürüldüğüne ilişkin kesin bilgilere ulaşılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

* Uçağımıza yönelen tehditle ilgili olarak Suriyeliler’in konuşmasına ilişkin GES’ten Diyarbakır’daki 2. Hava Kuvvet Komutanlığı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’ne iletilmiş bir bilgi, uyarı var mı?

Hayır. GES’ten Diyarbakır’a iletilmiş böyle bir bilgi yok.

* Aynı şekilde bu merkezden pilotlarımıza iletilmiş benzeri bir bilgi ve uyarı var mı?

Diyarbakır Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nden pilotlarımıza gönderilmiş böyle bir ileti de yok.

Genelkurmay Başkanlığı, eldeki bilgileri doğru ve dikkatli biçimde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı’nın aldığı bu açık tutum, kamuoyunun kaynağı belli olmayan bilgi ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini gösteriyor.